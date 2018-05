Robles (PSOE) confía en que el Supremo revise la sentencia a 'La Manada' y no ve imprescindible cambiar el Código Penal

En los desayunos 'The Experience Club', Robles, magistrada en excedencia, considera que el controvertido fallo, que condena a los cinco integrantes de 'La Manada' a nueve años por abusos sexuales y que no vio violencia ni intimidación para calificar los hechos como una agresión --que implica penas mayores-- "no es tanto un tema de que haya que modificar las leyes", sino que tiene que ver con la "interpretación que se hace de la ley".

"En este país tenemos la manía de que cuando hay un problema hay que cambiar las leyes", ha señalado Robles, antes de recordar que el Supremo en ocasiones "ha revocado sentencias". Por eso, no se debe pensar que únicamente son las leyes las que resuelven los problemas, porque las normas "hay que interpretarlas".

Y en este caso específico, ha insistido, "a lo mejor el Tribunal Supremo y el propio Tribunal Superior de Justicia de Navarra llegan a una conclusión absolutamente diferente a la que ha llegado el tribunal de instancia".

Robles, que ejerció como juez de lo penal y ha dictado sentencias por violación, ha advertido de que lo que no puede ocurrir nunca en estos casos, como ha pasado en la sentencia a 'La Manada', es que el fallo, independientemente del veredicto, incluya consideraciones "ofensivas para la dignidad de la mujer".

La portavoz ha subrayado cómo en los juicios las víctimas sufren enormemente por tener que rememorar un episodio "absolutamente estresante, humillante" y dolorosa para ellas. "He visto muchas veces cómo se cuestionaba a la mujer que estaba sentada en el banquillo y me he encontrado a víctimas de una agresión sexual y que me decían: 'no voy a declarar en el juicio porque no quiero volver a revivir aquello que pasé'", ha relatado desde su propia experiencia como juez en los años 90.

"Si tú quieres absolver, porque entiendes que hay dudas, absuelve. Lo que no se puede en ningún momento es hacer consideraciones en una sentencia que no son de tipo jurídico, sino personal y que son descalificaciones para cualquier mujer en general y para alguien que tiene que sufrir un proceso tan duro como comparecer ante un tribunal para rememorar una página de tu vida tan absolutamente agresiva", ha zanjado.