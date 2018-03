Robles (PSOE) exige a Cristina Cifuentes que explique si obtuvo un máster con notas falsificadas

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados, Robles ha advertido a Cifuentes de que, en este caso, no puede "ampararse en la ignorancia" porque se trata de una cuestión que le atañe directamente.

La portavoz parlamentaria ha recordado que Cifuentes compareció el martes ante la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. "No dio ninguna explicación, no sabía nada de la financiación del PP en Madrid, hoy parece que no sabe nada tampoco de algo que la atañe a ella muy personalmente", ha alertado Robles.

La dirigente socialista ha señalado que en otros países europeos falsear el currículum ha llevado a la dimisión de dirigentes políticos e incluso ministros del Gobierno.

Según informa 'el diario.es' aportando documentación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, a Cifuentes le cambiaron la nota de 'No presentado' a 'Notable' en el máster en Derecho Autonómico en el que se matrículo en el curso 2011/2012. El cambio, efectuado por una funcionaria, tuvo lugar dos años después de matricularse y sin mediar nueva matrícula.