Robles critica que Cs pida la comparecencia de Montoro para "usar en su beneficio" el proceso judicial de Puigdemont

En una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press, Robles ha explicado que si bien Montoro "no tenía que haber hecho esas declaraciones" en las que afirmaba que no se había destinado dinero público al 'procés', no le parece "aceptable" que Ciudadanos pida la comparecencia, dado que el proceso judicial sigue en marcha.

"Si se decide que venga Montoro, el PSOE le hará las preguntas que tenga que hacer, pero una cosa son las actuaciones judiciales, que hay que acatarlas, y otra cosa es una utilización oportunista como es esta petición que ha hecho Ciudadanos", ha señalado.

En esta línea, ha pedido "dejar que sea el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que tiene las declaraciones de Montoro igual que tiene la documentación", quien estudie este asunto. "Es al juez al que corresponde evaluar esas declaraciones del ministro".