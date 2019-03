Rivera apuesta por suprimir la figura del decreto ley y recuerda a Casado que Rajoy también lo usó

"Nosotros estamos en contra de gobernar por decretazos, tanto cuando lo hizo Rajoy, que yo no veía a Casado decir nada, como cuando lo hace Sánchez", ha declarado en rueda de prensa en Málaga junto al vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.

El presidente del PP ha criticado este lunes que el Ejecutivo socialista apruebe decretos ley estando en funciones para que luego los convalide la Diputación Permanente del Congreso --tras la disolución de la Cámara este martes por la convocatoria de las elecciones generales, y ha anunciado que su partido lo recurrirá ante la Junta Electoral Central.

Rivera está de acuerdo con Casado en que "los decretos leyes no son una manera de gobernar", ya que "los gobiernos hacen proyectos de ley y los Parlamentos aprueban leyes". Esos decretos "se pueden recurrir o no, pero hay que ser coherente, no se puede gobernar por decretazo y quejarte cuando lo hace otro", ha dicho en alusión al anterior Gobierno del PP.

SÁNCHEZ APRUEBA DECRETOS QUE "NO SE PUEDEN PAGAR"

"Nosotros no queremos que existan los decretos leyes, que no tienen sentido en pleno siglo XXI", y "mucho menos decretos leyes que no se pueden pagar, que están inventados, que son mentira", ha añadido, esta vez en referencia a Sánchez.

Como ejemplo ha mencionado la ampliación del permiso de paternidad, que el presidente del Gobierno anuncia en plena precampaña electoral y "lo lleva por decreto", de manera que "no se puede pagar".

En este sentido, ha recordado que el permiso de paternidad ya se amplió en 2017 y 2018, pero entonces se hizo gracias a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que Ciudadanos pactó con el PP para esos dos años y que incluían partidas para financiar esa medida.