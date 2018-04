Rivera ha afirmado que se preocupara del mismo modo de los más de dos millones catalanes que "se sienten españoles", pero que no lo hará de los que "no cumplen la ley o los que odian al resto por no pensar igual que ellos".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su participación en un encuentro ciudadano que acaba de concluir en el Pabellón de la Torre de León.