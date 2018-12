Rivera denuncia el "sectarismo" de Sánchez y ve a barones del PSOE preocupados porque "se va a cargar el partido"

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha criticado este viernes el "sectarismo" que, a su juicio, está marcando las decisiones del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a la par que ha señalado la inquietud que ve en algunos barones del PSOE, que "están preocupados porque este señor se va a cargar el partido".

En un desayuno organizado por la Cadena Ser, y ante la posibilidad de que Cs pueda apoyarse en los socialistas de cara a futuras citas electorales, Albert Rivera ha dicho que eso dependerá del PSOE porque "el sectarismo de Sánchez complica mucho la situación".

"A Pedro Sánchez no solo no le importa España, sino que no le importa su partido, lo va a dejar cómo lo está dejando", ha advertido antes de incidir en que dirigentes socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, así como otros exlíderes, "están preocupados" por la deriva de Sánchez "porque son gente que se preocupan por su partido, por las comunidades y por el país".

Rivera cree que "pasa algo" cuando se escuchan las declaraciones de dirigentes socialistas y las de Sánchez, que parece que unos y otros no se sienten representados, y todo porque el presidente "ha decidido abandonar el constitucionalismo para aliarse con separatistas y populistas" y esto, en opinión del líder de Cs, "no es bueno para España".

De hecho, cree que los andaluces han sido los primeros en darle "un toque de atención" en las urnas, de modo que se ha mostrado convencido de que si el presidente no rectifica en esa política, "habrá cambio también en España", y que el PSOE, como partido histórico, "podría ser un posible aliado para que haya orden constitucional", si bien ahora "existe el matiz de que Sánchez va a intentar impedir ese tipo de acuerdos".

Precisamente, sobre el caso de Andalucía, Rivera ha explicado que cuando le pidió en el Congreso a Sánchez que el PSOE-A se abstenga para que prospere un gobierno PP-Cs, este partido lo rechazó porque prefiere que Ciudadanos "pacte con Vox". Cree que e PSOE busca con esto que "se polarice la política", además de ser una estrategia "muy cortoplacista" con la que "pierde España". "Un país moderado que debe estar gobernado por moderados", ha apostillado.

CONSOLIDACIÓN DE Cs TRAS LAS ELECCIONES DE MAYO

Entretanto, y sobre la posibilidad de que Cs entre en gobiernos a partir de los próximos procesos electorales, Rivera ha recordado que esta fue una decisión que adoptaron los militantes en el último congreso del partido naranja y que supone "un síntoma de madurez de Cs y de España".

Andalucía, donde Cs y PP están negociando para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad tras las elecciones del 2 de diciembre, es "una declaración de intenciones clarísima" en ese sentido, mientras ha explicado que en futuros escenarios Cs gobernará "donde haya instrumentos para hacer un cambio" porque rechaza "gobernar por gobernar" ya que no quiere entrar a ejecutivos "a cualquier precio" y entendiendo que el poder "no se ostenta, como le gusta a Sánchez, se ejerce haciendo política".

En este marco, Rivera ha vaticinado que tras las elecciones de mayo "muchas comunidades y ciudades estarán encabezadas y colideradas por Cs". "Si los españoles dicen lo que han dicho en Andalucía y en Cataluña en las urnas, eso se consolidará en mayo", ha asegurado antes de añadir que "mientras unos se pueden meter un batacazo, Cs volverá a crecer".

VE "CINISMO" EN LA RECTIFICACIÓN DE IGLESIAS SOBRE VENEZUELA

Por último, y preguntado por la comparecencia del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, este jueves en el Senado, donde afirmó que la situación política y económica actual de Venezuela es "nefasta"; el líder de Cs ha insistido en que el modelo económico, social y político de Podemos "es antiguo y un fracaso" y que con algunas declaraciones que han hecho con anterioridad sus dirigentes, han hecho "mucho daño".

"Lo que le pasa a Podemos es que no se da cuenta de que la sociedad española es moderada, que no quiere radicales", ha abundado Albert Rivera, quien ha recordado a los del partido morado el "leñazo importante" que han recibido en las urnas en Andalucía, donde se han dado un "batacazo" a pesar de unirse a IU.

Con todo, el presidente de Cs ha reprochado a Iglesias que en el pasado hiciera un "ejercicio de cinismo" apoyando a esos políticos e "insultando" a los demócratas y ahora diga "lo contrario". Rivera cree que los españoles "nunca le perdonarán a Podemos haber apoyado un régimen como el de Maduro o Chávez".