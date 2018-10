Rivera rechaza el "sanchismo" y apela a los socialistas que no apoyan la alianza con Podemos e independentistas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha expresado su rechazo a lo que ha descrito como "sanchismo" y ha apelado a aquellos socialistas que no apoyan la alianza con Podemos y los partidos independentistas catalanes y que preferirían pactar con "liberales y conservadores". "Cuando el PSOE vuelva al constitucionalismo, les esperaremos", ha afirmado.

Así se ha pronunciado Rivera en el Pleno del Congreso tras escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dar cuenta del último Consejo Europeo, centrado en las negociaciones del Brexit.

Tras señalar que en Europa la alianza es entre conservadores, socialdemócratas y liberales, todos ellos "europeístas", ha preguntado a Sánchez por qué en España "trabaja de la mano de los que quieren liquidar Europa".

PDECAT SE DESMARCA DE LA LIGA

Y ha citado expresamente a "Convergència", la antigua marca del PDeCAT, que pese a compartir la alianza liberal demócrata (ALDE) con Ciudadanos, ha sido tachado por Rivera de "hermano de sangre" del vicepresidente del Ejecutivo italiano, Matteo Salvini, de la ultraderechista Liga Norte.

Esa mención fue contestada en un momento posterior del debate por el portavoz de Exteriores del PDeCAT, Jordi Xuclà, quien ha acusado a Rivera de "mentir" y le ha retado a decir "quién" de su partido ha tenido relación "dónde y cuándo" con la Liga Norte.

El líder de la formación naranja ha señalado que "para estar un cuarto de hora más en la Moncloa", Sánchez "es capaz de aliarse con los enemigos de Europa", entre los que incluye a Podemos por haberse pronunciado a favor de que España abandone la moneda común.

VOLVER AL "CONSTITUCIONALISMO" JUNTO A PP Y Cs

"Va usted por mal camino; pero me dirijo al PSOE, no al sanchismo", que supone "no tener ninguna idea pero pactar con aquellos que le dan a usted el poder", ha declarado Rivera antes de destacar que hay "muchos socialistas proeuropeos, que defienden esa alianza en Europa" con conservadores y liberales y que por tener esta postura "han sido apartados por Sánchez".

El presidente de Ciudadanos ha instado a los socialistas a "cambiar el rumbo" y acercarse a Cs y al PP, y para ello ha pedido que acabe ya la "batalla en el barro" del bipartidismo. "Cuando el PSOE vuelva al constitucionalismo y al europeísmo y abandone los pactos con los nacionalistas y populistas, les esperaremos", ha subrayado.

Por otro lado, Rivera ha lamentado que el Gobierno del PSOE pretenda aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 con el apoyo de Podemos y partidos independentistas y nacionalistas, además de acusarlo de "mentir" a la Comisión Europea respecto a la senda de déficit y de tener intención de no cumplir el objetivo marcado. "Ya sé que están acostumbrados a desviarse del déficit y no pasa nada", ha añadido.