Rivera apela a la "responsabilidad" para no bloquear las reformas pactadas con el PP en Andalucía, con "sello naranja"

Un día después de que el PP y Cs difundieran el contenido del acuerdo programático que han elaborado juntos, con un total de 90 medidas, Rivera ha publicado un mensaje en su perfil de Facebook en el que califica de "histórico" este acuerdo y asegura que las reformas pactadas "tienen un inconfundible sello naranja".

"Este programa responde a las necesidades y demandas de la gran mayoría del pueblo andaluz, y nadie que piense más en los ciudadanos que en su partido puede bloquearlo. Por eso, apelamos a la responsabilidad de todos para que pueda desarrollarse de inmediato", ha manifestado.

Aunque Rivera no menciona a ningún partido en concreto, Ciudadanos lleva tiempo pidiendo al PSOE que se abstenga en la votación de investidura de la persona que aspirará a encabezar la Junta en la nueva legislatura. A Vox y a Adelante Andalucía no les ha hecho esa petición públicamente, pero si el PSOE no se abstiene, la investidura requerirá de los votos de alguna otra formación para salir adelante.

HA COSTADO QUE EL PP ACEPTE DETERMINADAS MEDIDAS

El líder de la formación naranja ha señalado que el programa de gobierno acordado con el PP "desarticularía el entramado clientelar tejido por el PSOE durante 40 años" y daría a Andalucía "el revulsivo que merece y demanda", convirtiendo en realidad el "cambio" que, a su juicio, reclamaron los andaluces en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

"Ha costado tiempo, esfuerzo y energías, pero ha valido la pena", ha indicado antes de agradecer la labor del candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, al secretario general del partido, José Manuel Villegas, y el secretario de Programas y Áreas Sectoriales, Toni Roldán.

Según ha explicado, no es fácil acordar con otra fuerza política "un catálogo de reformas tan amplio en materia de regeneración democrática, empleo, dinamización económica y política social" y, en particular, "forzar al PP a asumir según qué medidas de lucha contra la corrupción, bajada de impuestos o mejora de la sanidad y la educación".

De los 90 puntos que contiene el documento, 21 se deberán poner en marcha en los primeros cien días de gobierno, según el compromiso alcanzado por el PP y Ciudadanos.

Entre ellas, Rivera ha destacado la separación del cargo público de los imputados por corrupción, la auditoría del gasto de la Junta, la eliminación de "todos los chiringuitos políticos" del PSOE, la supresión de los aforamientos políticos, las ayudas a los emprendedores y autónomos, la bajada del IRPF, los cheques-formación para desempleados, el plan de choque para la mejora de la sanidad pública, el plan andaluz de refuerzo educativo y la ley integral de apoyo a las familias.