Rivera emplaza a reformar la Constitución tras el referéndum independentista

Aunque ha afirmado, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, que ahora lo importante es "estar al lado de la ley", considera que a partir del 2-O hay que "empezar a hablar" de cómo mejorar la actual Constitución. Eso sí, sin "inventarse" naciones "ni estados de Formentera".

Por otro lado, ha descartado que en el auge del independentismo tenga culpa el presidente del Gobierno. "Podría decir que es culpa de Rajoy, pero es mentira", ha aseverado, y ha añadido que en Cataluña hay "unos señores pirómanos que están violando las leyes" del país.

SEÑALA LA EDUCACIÓN COMO RAÍZ DEL INDEPENDENTISMO

En este sentido, ha explicado que bajo su punto de vista el independentismo viene "de muy lejos" y ha denunciado que "los Pujol hacían lo que les daba la gana en Cataluña con la educación y con la televisión pública" mientras "el PP y el PSOE les daban las llaves". "Ahora algunos se llevan las manos a la cabeza", ha sentenciado.

Preguntado sobre si conocía si existen en España 25 libros de texto diferentes solo para la asignatura de Matemáticas, ha afirmado que, aunque lo desconocía, no le "extrañaría" dada su educación en Cataluña y "los libros de historia y de lengua" que tenían. Además, ha señalado que esa diversidad no se traduce en buenos resultados educativos: "No hay más que ver los malos resultados en el informe Pisa".