Rivera llama a votar el 21D para recuperar la libertad y acabar con división

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha llamado hoy a los catalanes a que acudan a votar en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre para "recuperar la libertad" y acabar con las "líneas divisorias" trazadas por el "separatismo" en Cataluña.

En un acto público del partido celebrado en la localidad de Sant Andreu de Llavaneres, Rivera ha ironizado con que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sobre el que pesa una euroorden de detención, se encuentra "de Erasmus" en Bélgica y le ha reclamado: "Dé la cara ante la Justicia, no se esconda, no se excuse, no deje tirados a los suyos".

Rivera ha estado acompañado en este mitin por la líder de su partido en Cataluña y candidata a las elecciones del 21D, Inés Arrimadas, a quien el Ayuntamiento de Llavaneres declaró el pasado mes de octubre persona 'non grata'. Por eso han elegido este municipio para reivindicar "la libertad y la convivencia".

Una libertad que es "aceptar que no todo el mundo piensa igual en tu pueblo", ha exclamado Rivera en el paseo de la Mare de Déu de Montserrat, donde ha denunciado que esta mañana se han encontrado "reventados los enchufes" para la celebración del acto en un intento de acallar a Ciudadanos.

Rivera ha reclamado libertad para la ciudadanía frente a quienes la piden para los exconsellers encarcelados y ha advertido de que "cuando uno alardea de incumplir sentencias, cuando uno cosecha resoluciones judiciales como trofeos, no se puede indignar cuando un juez le imputa".

Ha añadido que ni el golpe de Estado del 23F ni el terrorismo de ETA consiguieron "quebrar" la Constitución y que ahora tampoco Junqueras y Puigdemont lograrán "romper la convivencia".

"Mandar a los que piensan como tú contra los demás es algo que no se puede volver a producir en Cataluña", ha manifestado Rivera, en referencia a actos de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), y ha cargado contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y contra Puigdemont por decir a los jueces "cómo aplicar la ley".

"Hemos roto el silencio, hemos roto el miedo, hemos salido a la calle con nuestras banderas españolas, europeas, catalanas y nunca más las vamos a esconder", ha puesto en valor el líder de Ciudadanos, asegurando que "las calles" también son de las personas contrarias a la independencia.

Ciudadanos propone para el 21D una "Cataluña libre" de corrupción, de odio, de nacionalismos, de líneas divisorias y sin "coacciones" ni señalamientos.

"Coser heridas" y "suprimir la línea divisoria" serán las labores de Arrimadas al frente de la Generalitat, según el líder del partido naranja, que defiende que con Ciudadanos en el Govern habrá "libertad" para hablar sin que les "rodeen" y "pisoteen" actos políticos, como considera que han intentando hacer hoy en Llavaneres.

En este acto, Arrimadas ha instado a ir a votar el 21D para desmantelar la "fábrica de hacer mentiras" del nacionalismo catalán y conseguir que vuelvan las empresas que se han marchado, porque el independentismo "siempre empobrece".

La candidata de Ciudadanos ha manifestado que lo grave no es haber sido declarada persona 'non grata' en Llavaneres, sino que los independentistas pretendan hacer lo mismo en Cataluña con quienes no piensan como ellos, ya que considera que el nacionalismo "siempre hace lo mismo, señalar, criminalizar e impedir hablar".

Por eso, ha asegurado que como presidenta de la Generalitat tendría como objetivos "volver a unir a los catalanes y recuperar el respeto y la buena imagen que Cataluña ha tenido siempre" en el exterior.

Entre gritos de "presidenta" y "votarem" (votaremos), Arrimadas se ha dirigido en catalán a los presentes para instarles a participar en las elecciones del 21 de diciembre y acabar con el 'procés' y la "matraca independentista" para abrir una "nueva etapa".

También ha lamentado que los independentistas "no quieren escuchar", ante los gritos de oposición que han podido oirse en el acto, en el que también ha participado el responsable del área de Anticorrupción y Transparencia de Cs, Toni Cantó.