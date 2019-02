Rivera rechaza hablar de su vida privada y afirma que está centrado en trabajar por los españoles

"Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía", ha declarado.

Así ha respondido en una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, cuando le han preguntado qué le parecen las informaciones que le atribuyen una relación con la cantante Malú.

Aunque entiende "perfectamente" que "cuando uno es una persona pública tiene que aguantar ciertas cosas", cree que "es mucho más importante España y los españoles" que lo que haga cada uno en su vida privada.

"Todas mis energías tienen que estar ahí concentradas y es lo que estoy haciendo", de manera que "no voy a perder ni un segundo ni me voy a despistar ni un minuto en ver qué es lo que dicen que dicen de mí", ha recalcado.