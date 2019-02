Rivera dice que un presidente del Gobierno "no puede ser un problema para defender la Constitución"

Rivera ha hecho declaraciones en Sevilla antes de participar en una reunión con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), sobre la situación generada después de que el Gobierno de Sánchez haya aceptado la figura de un relator en la mesa de negociación con Cataluña.

Rivera, que ha tildado dicho órgano de "mesa de la vergüenza", ha defendido que "no puede haber mesas paralelas al Estado de Derecho" y que "no se puede negociar lo que no es negociable". "Sánchez no puede negociar con los que han intentado dar un golpe de Estado y no respetan nuestra soberanía nacional, ni las reformas constitucionales, ni indultos, ni privilegios ni criminalizar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil o que comparan a España con una dictadura", ha agregado.

Así, ha aclarado al presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, que España es una democracia y que, "en todo caso, los que dan golpes de Estado son los que tienen un problema con la democracia y con la justicia", un mensaje que ha hecho extensible a Sánchez porque "si hasta hace dos días sabíamos que teníamos el problema del separatismo, ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos dos problemas: el separatismo y a Sánchez al frente del gobierno".

Y es que, en opinión de Rivera, "un presidente no puede ser un problema para de defender la Constitución", de ahí que Cs haya convocado a la sociedad española a movilizarse este domingo porque "si Sánchez no escucha en las instituciones ni en el Congreso, nos escuchará en la calle".

"Este domingo convoco a todos españoles a la plaza Colón, más allá de siglas, partidos o ideologías, todos los que creemos que la Constitución ha sido un éxito, los que queremos mirar al futuro para seguir juntos y decimos basta a una política de pactos con separatistas y de abandono de las personas moderadas y diálogo con constitucionalistas, tenemos que salir calle", ha sostenido el líder del partido naranja, que cree que lo importante de esta cita es que Sánchez "escuche un clamor defendiendo la democracia, la Constitución y la igualdad de todos españoles".

Además, Rivera ha dicho que las mesas que deben constituirse son para negociar la financiación autonómica, que sirve para pagar la dependencia, la educación y la sanidad, o mesas para apoyar a los emprendedores, "esas son las únicas mesas y debates que se deberían convocar, no mesas para debilitar a España sino para fortalecerla".

Tras comprometerse a impulsar estos debates si llega a la Presidencia del Gobierno, el líder de Cs ha defendido que "es momento de volver a grandes consensos de Estado no de situar a los españoles en bandos, en izquierdas o derechas", porque esto "eso obsoleto, caduco, no funciona y es del siglo pasado". "Es momento de unir en valores", ha remachado.

"LOS ESPAÑOLES TIENEN GANAS DE VOTAR"

Y con todo, Albert Rivera ha dicho que hay que superar "este paréntesis negativo" con elecciones generales, que si bien los comicios de mayo pueden servir para decirle a Sánchez "basta ya", "hasta que no haya un gobierno de constitucionalistas, estable, con mayoría y con un pacto para llevar a cabo grandes reformas, seguiremos estancados y nuestras empresas y trabajadores lo sufrirán".

"No es momento de quienes quieren romper nuestro país sino de estar unidos", ha proseguido el dirigente de Cs, que confía en que la manifestación del domingo sea un éxito y sirva para "dar un toque de atención para que Sánchez escuche y entienda que este es un camino a ningún parte".

En opinión de Rivera, "la única manera cierta de echar a Sánchez es votando, y no votando 350 personas en el Congreso, sino todos los españoles". "Los españoles tienen ganas de votar, les gustaría elegir a su presidente y no que lo elijan en un despacho con Bildu, Rufían o Puigdemont, los españoles se merecen ir a votar", ha sostenido antes de insistir en que el camino adoptado por Sánchez "es malo para España e incluso para él, como se ha visto en los resultados de las elecciones en Andalucía".