Rivera anuncia la presencia de Savater en el acto de Alsasua y dice que quizá Vox no esté cómodo con su discurso

En declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, Rivera ha dicho que la plataforma civil impulsada por Cs ha invitado a su acto a Savater, al que ha descrito como "un filósofo, un pedagogo, un progresista y un referente intelectual de este país".

A la pregunta de si se va a sentir cómodo con la presencia de Vox en ese evento, el líder de la formación naranja ha contestado: "Yo voy a estar muy cómodo porque es el acto que organizamos nosotros.A lo mejor no están cómodos otros con las banderas europeas o con un discurso como el de Fernando Savater".

EUROPEÍSMO

Tras reiterar que se trata de un acto "abierto" y que el convocante no es Cs, sino España Ciudadana, Rivera ha dicho que se defenderá el liberalismo y que se pondrán en valor la bandera española y la europea. Y con esta última, "no sé si Abascal va a estar muy cómodo", ya que se ha hecho "fotos con Le Pen", ha indicado en referencia a Marine Le Pen, líder del partido de ultraderecha francés Agrupación Nacional.

Además, Rivera ha señalado que han elegido Alsasua para respaldar a los dos guardias civiles y sus parejas que fueron agredidos en un bar de esta localidad en 2016. "De manera vergonzosa, a las víctimas de una paliza, en vez de apoyarlas como se había hecho históricamente con las víctimas en este país, se montó una manifestación con el Gobierno nacionalista de Navarra para ir en su contra", ha criticado.

El presidente de Ciudadanos ha explicado que irán a Alsasua porque no va a permitir que en ningún pueblo o ciudad de España alguien le diga "aquí no puedes venir", y allí defenderán también que Navarra siga siendo una comunidad foral y no sea anexionada al País Vasco.