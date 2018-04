Rivera pregunta qué tiene que "tapar" Rajoy para no pedir dimisión Cifuentes

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha preguntado a Mariano Rajoy "qué tiene que tapar para que Cifuentes no le permita pedir su dimisión" y le ha urgido a "tomar cartas en el asunto" y a no "bloquear la comunidad de Madrid con los casos de corrupción del PP y con los cambios de cromos".

En declaraciones a los periodistas en la Feria de Sevilla, Rivera ha acusado al presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, de "encubrir la trama de corrupción" en la universidad pública Rey Juan Carlos y le ha emplazado a que, "por una vez tome, decisiones en la vida, que no pasa nada por decir a un compañero márchate".

Ha apuntado que el PP tiene de plazo hasta finales de abril para cambiar a Cristina Cifuentes y poner a otro candidato para garantizar la estabilidad del gobierno en la comunidad de Madrid, con el apoyo de Ciudadanos, y ha confiado en que al final se resuelva como ocurrió en Murcia, aunque espera que no sea el último día.

En caso de que Rajoy no pida la dimisión a Cristina Cifuentes y proponga un candidato, Albert Rivera le ha preguntado si tiene algo que "tapar, porque Cifuentes lleva treinta años en el PP y lo sabe todo", y ha recordado que ha estado en el Canal de Isabel, en la fundación del PP y puede o no estar implicada en el caso Lezo.

"No será que le ha dicho a Rajoy sé muchas cosas y no me muevas la silla" y que le "está echando un pulso", se ha preguntado el líder de Ciudadanos, quien ha respondido que "no es culpa de los madrileños y que Rajoy tiene que decidir porque es el único que puede tomar cartas en el asunto".

Para Rivera, la presidenta de la comunidad de Madrid, que ayer renunció al máster, "confesó que puede haber irregularidades y delitos cometidos en la universidad y que ella todo lo que miente y dice es para proteger una trama corrupta que le beneficia".

Esto "acredita que políticamente no tiene futuro y tiene que dimitir", ha incidido Rivera, quien ha insistido en que Rajoy "es quien tiene la pelota en el tejado" y le ha instado a proponer un candidato para acabar la legislatura.

Ha sostenido que este caso es muy serio porque afecta a una "trama corrupta en la universidad pública" y ha dicho que Cifuentes, que es presidenta con el apoyo de Ciudadanos, ha "mentido deliberadamente para encubrir delitos".

En este sentido, ha señalado que los españoles valoran de la formación naranja que resuelva los problemas y que no comulgue con la corrupción y, por eso, ha insistido en que el PP tiene que proponer a un candidato interino que esté "limpio de corrupción".