Rivera plantea diez reformas como "tablas de la ley" para un estado autonómico real sin "tribus y chiringuitos"

En un acto público en la sevillana Plaza de España, donde ha clausurado la convención 'España ciudadana', Rivera ha destacado estas reformas "sin precedentes" para "revisar lo que no funciona" y alcanzar un estado autonómico real "de verdad" en vez de continuar con "un conjunto de tribus y de chiringuitos". "No hay que inventar nada, sino leer la Constitución en su sentido autonómico y no de ruptura y deslealtad. Hay que reforzar los mecanismos que nos unen", sentencia.

Entre esas reformas, menciona la modificación del sistema electoral, con listas abiertas y un voto por ciudadano; una financiación autonómica "sin privilegios"; la equiparación salarial para todas las Fuerzas y Cuerpos del Estado; la igualdad en servicios sociales, en dependencia y en educación; la tarjeta única sanitaria; la reforma del Senado y la eliminación de los aforamientos; además de la supresión del impuesto de sucesiones.

