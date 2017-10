Política

Rivera avisa: Ya no vale "pastelear" con quienes quieren romper España

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que su partido irá a las elecciones catalanas con un mensaje "nítido" y el compromiso de no pactar con quienes quieren romper España: "Ya no vale pastelear con Puigdemont o Junqueras. Eso ya no sirve".