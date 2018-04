Rivera aplaude la operación policial contra los CDR: "Unos pocos no pueden condicionar la vida de todos"

En una intervención ante el grupo de Cs en el Congreso, Rivera ha descrito a los CDR como "comandos separatistas que se dedican a cortar carreteras, a amenazar muchos (de sus miembros) a jueces y a familias y a señalar a los demócratas en Cataluña".

"Eso es intolerable, y yo me alegro de que haya una actuación para estudiar si hay delitos en esas actuaciones", ha manifestado. Desde que se inició el proceso independentista en Cataluña, los CDR han sido objeto de investigaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y ahora se ha actuado contra ellos por las acciones de sabotaje en carreteras y una protesta frente al Parlament el pasado enero, entre otros hechos.

"ESTO YA LO HEMOS VIVIDO EN ESPAÑA"

En su opinión, es necesario transmitir a esos grupos el mensaje de que "la democracia española no va a permitir que unos pocos condicionen la vida de todos" y "amenacen a jueces, fiscales, concejales y familiares". "Esto me recuerda al pasado, esto ya lo hemos vivido en España. Ojalá no volvamos a ver capítulos como los que vimos", ha indicado.

En este sentido, el líder de la formación naranja ha defendido que "el Estado de Derecho y la democracia española tienen que protegerse frente a los delincuentes y, sobre todo, frente a los que quieren dividir a la sociedad y señalar a los disidentes", ofreciendo además la protección necesaria a los jueces y fiscales que están a cargo de la causa contra el 'procés'.