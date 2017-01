Política

http://www.teinteresa.es/politica/Rivera-opcion-asistir-Conferencia-Presidentes_0_1723027989.html

Rivera "no es una opción" no asistir a la Conferencia de Presidentes

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sostenido hoy que "no es una opción no asistir al puesto de trabajo" y por ende no acudir a la Conferencia de Presidentes del próximo martes, en la que previsiblemente no estarán los presidentes de los ejecutivos vasco y catalán.