Rivera rechaza foros paralelos y mediadores para negociar con Cataluña y pide que Sánchez acuda al Congreso

Así lo ha anunciado Rivera en una rueda de prensa en la Cámara Baja, en la que se ha afanado en dejar claro que el único lugar donde se puede hablar en democracia es el Congreso y no en "foros paralelos". "Y esto es una democracia, no una dictadura", ha enfatizado.

Además, ha exigido explicaciones a Sánchez en un Pleno monográfico porque considera que, con el nuevo paso dado por el Gobierno, la legislatura ha pasado de estar "agotada" a ser incluso "peligrosa" porque el jefe del Ejecutivo "está dispuesto a cualquier cosa para tener Presupuestos o estar un cuarto de hora más en La Moncloa".

NO SE PUEDE VENDER LA SOBERANÍA NACIONAL

"Es peligroso que quien ha dado un golpe de Estado marque el camino de la nación española. No podemos vender la soberanía nacional ni crear marcos paralelos a las institucionales; la Constitución es el único marco legal en el que se puede hablar y el único lugar para hacerlo es el Congreso y el Senado", ha recalcado.

El líder del partido naranja cree que el presidente "se ha tragado entero el argumentario de los separatistas", ha "humillado a España" y tendría que haber aplicado el artículo 155 de la Constitución el pasado mes de diciembre en cuanto el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le entregó un documento con 21 demandas, que ha tachado de "basura".

Preguntado sobre si cree que la comisión del Congreso que estudia la modernización del Estado autonómico podría ser el marco adecuado para hablar sobre Cataluña, Rivera ha recordado que esa comisión nació ya sin la participación de los partidos separatistas. Tras la salida de Ciudadanos de este órgano ya sólo están representados el PP, el PSOE y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

En todo caso, ha querido dejar claro de antemano que Cs no acudirá "nunca" a ningún foro parlamentario para hablar de los "privilegios" de las formaciones soberanistas porque su partido no acepta que se abra el debate "paralelo" sobre Cataluña que han planteado "unos señores que han dado un golpe".

ESPAÑA NO ES UNA NACIÓN DE NACIONES

"España es un Estado autonómico y no una nación de naciones", ha subrayado el líder de la formación naranja, destacando que el Senado tiene espacios para debatir sobre los asuntos territoriales que afectan a las diferentes comunidades y no para hablar sólo del "relato mentiroso" de los separatistas que el presidente, a su juicio, se está "tragando". "Los españoles estamos cansados de esta humillación permanente", ha denunciado.

Como lo están, a su juicio, algunas voces en el PSOE, como el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, o la exportavoz socialista Soraya Rodríguez, con la deriva a la que está llevando Sánchez al partido.

"El sanchismo se ha apoderado del PSOE y tiene perplejos a muchos socialistas y no me extraña", ha comentado teniendo en cuenta, ha añadido, que su líder ha dejado la Constitución "al margen", ha aceptado que el Congreso y el Senado no son un lugar para debatir sobre Cataluña y ha dicho sí a los 21 puntos planteados por el presidente de esa comunidad, Quim Torra.