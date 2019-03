Rivera cree que volverá a haber una "mayoría constitucionalista" en el Senado para aplicar el 155 "si hace falta"

En un coloquio en Burgos organizado por la Agencia Ical, Rivera ha declinado la oferta del PP porque son dos partidos con "dos proyectos distintos" y, por lo tanto, concurren a los comicios "con sus listas electorales". "Solo faltaría que Cs no presentara listas porque a uno le interese más o menos que se presente", ha comentado.

Tras recordar que en la anterior legislatura "ya hubo una mayoría absoluta constitucionalista" en la Cámara Alta --de los senadores del PP--, ha afirmado que "la puede volver a haber".

Para conseguir ese objetivo, ve necesario hacer una buena campaña electoral, pero también que el PP deje de "defender pactos con el PNV, porque así se pierden escaños". "Hay votantes del PP que no quieren más pactos con nacionalistas", ha añadido.

Rivera ha afirmado que si Ciudadanos gobierna, no tendrá reparos en volver a apoyar la activación del artículo 155. "Si soy presidente, aplicaré, si hace falta, el 155 y pediré al Senado que lo apoye", y "habrá una mayoría para aplicar la Constitución en Cataluña, viendo que (Quim) Torra sigue haciendo de las suyas", ha manifestado en referencia al presidente de la Generalitat.

UN 155 "EFECTIVO Y EFICAZ"

El líder de la formación naranja ha defendido que se debe aplicar esa medida de manera "efectiva y eficaz", es decir, que el Gobierno central garantice que los Mossos d'Esquadra cumplen su labor, sepa qué ocurre en las escuelas públicas y actúe ante huelgas o protestas donde "cortan las calles con ruedas quemándose".

En este sentido, ha prometido que si llega a la Moncloa, los Comités de Defensa de la República (CDR) "no van a campar a sus anchas", no va a haber "ni una sola 'estelada' o lazo amarillo en edificios públicos, ni adoctrinamiento en las escuelas". Todo ello con el objetivo de que Cataluña "no sea un territorio sin ley".