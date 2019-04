Política

Rivera, sobre el hombre que ayudó a su mujer a morir: "No puedo poner la mano en el fuego de que yo no haría lo mismo"

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha dicho este viernes que no le parece justo que Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer enferma en fase terminal, haya tenido que llegar a ese punto y haya sido detenido por ello. "Si tu mujer, tu hija o tu marido está sufriendo de esa manera... yo no puedo poner la mano en el fuego de que yo no haría lo mismo que ese hombre", ha declarado.