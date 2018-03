Rivera garantiza que Ciudadanos seguirá apoyando el 155 hasta que haya un presidente "limpio" de la Generalitat

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha garantizado este jueves desde Bruselas que la formación naranja seguirá apoyando la aplicación del artículo 155 de en Cataluña hasta que haya un presidente de la Generalitat "limpio" que acate la Constitución, al tiempo que ha pedido unidad a las fuerzas constitucionalistas para responder a la "afrenta" que supone el pleno de investidura de Jordi Turull.

"Creo que hasta que no haya un candidato limpio, un candidato que acate y diga 'voy a cumplir la Constitución' habrá que seguir aplicando la Constitución", ha expresado a los medios antes de participar en una reunión del partido europeo Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE), al que pertenece Ciudadanos.

"Que quede claro también que Ciudadanos va a apoyar al Gobierno de España y vamos a apoyar en el Senado si no hay un gobierno legítimo, si no hay un gobierno plenamente constitucional, si no hay un gobierno dentro de la Constitución se seguirá aplicando el 155 y los escaños de Ciudadanos apoyarán que se siga aplicando el 155 hasta que tengamos un presidente que acate las leyes, que respete el Estatut y la Constitución y que trabaje para todos los catalanes", ha insistido.

Rivera considera "muy grave" que se proponga "un candidato imputado tras otro" para ser presidente de la Generalitat. "Por tanto, en este caso no le pedimos sentido común a los políticos separatistas, que han demostrado que no lo tienen, pero sí que pido unión de los constitucionalistas para estar unidos frente a esta nueva afrenta al orden democrático", ha reclamado.

El presidente de Ciudadanos ha pedido en este sentido que los partidos constitucionalistas den pasos "conjuntamente" porque "si algo ha ido bien dentro de lo que ha sido el golpe a la democracia en Cataluña" es que "cuando había que aplicar la Constitución" lo hicieron "juntos" y "coordinados". "Creo que tiene que volver esa situación", ha opinado.

En este contexto, ha recordado que Ciudadanos no ha presentado la candidatura de Inés Arrimadas para presidir la Generalitat porque no cuenta con los apoyos necesarios, algo que a su juicio se debe a una ley electoral "maldita" que el PP y el PSOE quieren mantener.

"Si tuviéramos una ley electoral justa hoy podríamos tener una presidencia de la Generalitat constitucionalista y una mayoría constitucionalista. No la tenemos básicamente porque los votos no valen igual y porque los separatistas se aprovechan del inmovilismo del bipartidismo", ha denunciado.

LAMENTE QUE SE UTILICE AL PARLAMENT PARA UN "TEATRO".

Por otro lado, Rivera ha dicho que este jueves es "un día triste" porque el Parlament va a ser utilizado "a sabiendas" para implementar "un teatro" y "una gran mentira", ya que Turull "seguramente" va a acabar procesado. "Eso lo tiene que decir un juez, pero teniendo en cuenta toda la información que tenemos y las imputaciones que tienen es una opción clara", ha aclarado.

"Yo creo que esto no puede seguir así. El Parlament de Cataluña no puede ser un teatro ni un show. Es una institución del Estado, un parlamento autonómico de España", ha afirmado, para después recordar que Ciudadanos ha pedido que "se pare este teatro" y "no se pisoteen" más los derechos y las libertades de los partidos de la oposición.

Sobre Turull, el presidente de Ciudadanos ha señalado que está imputado por delitos "gravísimos" y que alguno incluso incluye dinero público. Así, ha dicho que "ojalá se convierta al constitucionalismo" y pase a "respetar las leyes mañana", pero ha añadido que le conoce "bastante" porque ha compartido con él ocho años de parlamento.

"Conozco sus declaraciones, conozco lo que hace durante el procés y me temo que el señor Turull tampoco es un candidato que vaya a respetar la Constitución", ha apuntado, para después indicar que también "saca pecho de no respetar la Constitución".

Finalmente, con respecto a Roger Torrent, River ha afirmado que "está demostrando que sigue por el mismo camino" al "utilizar al Parlamento al servicio del separatismo". Se ha convertido en el abogado defensor de Puigdemont, Sánchez y Turull. Dice que tiene que defender sus derechos y se equivoca, tiene que defender los derechos de los diputados y todos los catalanes", ha criticado.