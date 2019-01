Rivera denuncia el escrache del PSOE andaluz en el Parlamento andaluz y le pide que "sepa perder"

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha reclamado al PSOE andaluz que "sepa perder" y desee suerte al próximo Gobierno de la región, con un traspaso de poderes "leal", preguntándose cómo el "partido de los ERE y de los mil millones robados está fletando autobuses por una derrota electoral"; además de lamentar que aquellos que "hoy hacen escrache no se han sentado ni para negociar la Mesa del Parlamento".

Así, ha preguntado a los socialistas, en su intervención en los Encuentros SER celebrados este martes en Málaga, si no van a aceptar "que la Andalucía de hoy pide cambio". "Le pido al PSOE que acepte la derrota y sea demócrata, que haga un traspaso de poderes leal y limpio, no con PP o Ciudadanos sino con los andaluces", añadiendo que les dejen trabajar: "Con escraches no se puede trabajar".

En su intervención, Rivera ha incidido en que Andalucía "no es del PSOE" pero tampoco del PP ni de Cs, destacando el acuerdo entre estas dos formaciones y también la "valentía": "Es la primera vez de un gobierno en coalición en Andalucía, dos partidos, que compiten en el ámbito nacional, aparcan sus diferencias porque Andalucía merece un cambio".

"No me parece legítimo que el partido de los ERE, las tasas de abandono escolar, el desempleo o las listas de espera, intente impedir con escraches un gobierno constitucionalista. Es muy viejo y muy rancio, no es propio de España ni de Andalucía", ha espetado.

El acuerdo, ha reivindicado, se ha realizado "desde el centro y no desde los extremos, acorde a las políticas del siglo XXI, no del siglo XX". "Con escraches no se paga la hipoteca, con escraches no se lleva a los niños al colegios sino con política y esfuerzo", ha reiterado.

El líder nacional de Cs, quien se ha mostrado "muy feliz" por el cambio de gobierno en Andalucía, ha recordado a los socialistas que para ganar "primero hay que saber perder" y ha lamentado que "el sanchismo controle al PSOE andaluz, que no tuvo el coraje de decir no, de decir Andalucía no puede ir de la mano de los que quieren romper España".

"EL BIPARTIDISMO ESTÁ COPIANDO EL POPULISMO"

A su juicio, el bipartidismo está "copiando al populismo". "Pedro Sánchez a Podemos y Pablo Casado a Vox", ha dicho, incidiendo en que su propósito este año es "relanzar el centro político y, por primera vez en 40 años, tener un espacio común donde dialogar". "Nosotros no tenemos dogmas, tenemos ideas, capacidad de pensar, de acordar y de rectificar", ha defendido.

"Un liberal nunca hace un escrache, nunca intenta imponer un dogma a otro, esa es la diferencia entre un liberal y un sectario", ha manifestado, y ha criticado que el PSOE andaluz y Susana Díaz se hayan "borrado de todo". "No han querido ni negociar la constitución de una Mesa como la del Parlamento. El PSOE de Andalucía tenía una lógica constitucionalista", ha incidido, lamentando que los socialistas quieran "convertir en enemigos a Ciudadanos y PP en vez de en adversarios".

Rivera, que ha reclamado "juego limpio" a la formación liderada por Díaz en Andalucía, ha recordado, además, que en esta legislatura "habrá que llegar a acuerdos en muchas cosas". Así, se ha mostrado convencido de que con los meses "los escraches serán un poco absurdos".

La suma y los acuerdos entre diferentes partidos, ha agregado, "es Europa y pasa en la mayoría de democracias europeas pero es el camino y habrá más casos". En este punto ha vaticinado que habrá casos en los que Ciudadanos "llegue a acuerdos con el PSOE, si Sánchez lo permite"; subrayando la importancia de que sea el constitucionalismo el que lidere todo esto.

"Me preocupa que Sánchez se ha podemizado y ha contagiado el sectarismo --al PSOE andaluz-", ha sostenido, considerando que quizá otras formaciones como el PP, "ante los nervios, puede tener la tentación de copiar los populismos".

Cuestionado por si Andalucía es "un banco de pruebas" con la alianza entre la formación 'popular' y naranja, el líder de Cs ha indicado que no, pero sí "una novedad en la política española". No obstante, ha advertido de que los resultados en esta comunidad autónoma no tienen por qué darse en otras regiones o en las municipales de mayo o en unas próximas elecciones generales.

Sí ha reiterado su defensa a leyes como la de lucha contra la violencia de género o al Pacto de Estado al respecto, que ha calificado de "intocable", y ha recordado, en el caso de Andalucía, que "nadie podrá tomar una decisión al respecto sin Ciudadanos", al ser necesarios sus votos. También ha señalado que una cosa son las propuestas "legítimas" de cada formación en el Parlamento y otra la aprobación.

En opinión de Albert Rivera, "los avances civiles no pueden tener retrocesos", refiriéndose, además, a la igualdad de las personas LGTBI que quieren ser padres o madres; la gestación subrogada, etcétera.

Ha recalcado que el pacto "es el privilegio del coraje y se lo permiten los que tienen coraje". "Lo fácil es no ponerse de acuerdo, la valentía es la responsabilidad de decir qué tenemos en común, qué cosas apartar y ese coraje son las 90 reformas que tienen que llevar a Andalucía a dar un salto cualitativo", ha enfatizado, admitiendo que algunos no lo pondrán fácil: "Lo vamos a pelear como hemos peleado el cambio".

Se ha referido en su intervención a esas 90 medidas o a las 21 a ejecutar en los primeros 100 días del nuevo Gobierno autonómico, citando la supresión de los aforamientos políticos; la bajada del tramo autonómico del IRPF; una ley para proteger a los denunciantes de la corrupción "a los que se ha perseguido"; la eliminación de las "fundaciones fantasma" o la gratuidad de las guarderías de cero a tres años.

También ha recordado la auditoría que se llevará a cabo, la supresión de la "administración paralela y entes fantasma", suprimir o bajar cargas para los trabajadores autónomos, como que la mujer pagará 30 euros en vez de 50 para iniciar su actividad; o la ley "antidedazos, que es muy importante para Andalucía y toda España; para que el presidente de una empresa pública no se elija a dedo y no puedas colocar a tus amiguetes sino que sea por mérito y capacidad". "Se imaginan eso frente a lo que ha sido Andalucía en los últimos 37 años", se ha preguntado.

Albert Rivera ha sido presentado por el parlamentario andaluz por Málaga y próximo consejero del Ejecutivo, Javier Imbroda, quien ha ensalzado las cualidades del líder de la formación naranja, al que en 2003 auguró que sería presidente del Gobierno de España en 2020, tal y como ha confesado.

El exseleccionador de baloncesto español ha reivindicado una sociedad preparada, reiterando que los desafíos serán "no locales sino globales", de ahí la necesidad de "prepararse". "Uno se prepara desde la educación, la herramienta fundamental de cualquier sociedad", ha manifestado.

También ha incidido en que la sociedad no se dividirá "entre izquierda y derecha sino entre preparada y no preparada", de hecho, ha opinado que se trata de un debate "rancio y antiguo promovido por quienes sólo saben vivir de las ideologías".