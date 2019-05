Rivera anima a los electores a votar a Cs porque si se quedan en casa, su voto "va a Sánchez e Iglesias"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este viernes a los españoles que acudan a los colegios electorales el próximo domingo para votar a la formación naranja, porque si al final se quedan en casa, su voto "va a Sánchez y a Iglesias".

"Que nadie se quede en casa el próximo domingo", porque "si os quedáis en casa, ese voto va a Sánchez e Iglesias" y eso "va contra vuestro bolsillo y contra vuestra libertad", ha advertido en el último mitin de la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, celebrado en el parque Alfredo Kraus de Madrid, en el distrito de Hortaleza.

Rivera ha afirmado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, volverá a repetir en el cargo y que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "ya se ha pedido un ministerio" en el futuro Ejecutivo. "No sabemos si querrá la televisión pública, el CNI, Interior, Economía, Empleo o todo", ha añadido.

CON PSOE Y PODEMOS, "PREPARAD LAS CARTERAS"

Y si el PSOE y Podemos gobiernan, "preparad las carteras, porque el sablazo fiscal va a llegar", ha indicado el líder de Cs, que también ha augurado que los políticos independentistas intentarán "humillar cada día en el Congreso" a los españoles.

Mientras tanto, la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, a la que ha comparado con la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell, no hará nada, igual que "dejó a sus socios hacer el 'show'" el martes pasado, según Rivera, cuando a los diputados presos les tocó acatar la Constitución y se describieron como "presos políticos".

"Eso merecía una actuación clara y firme" de Batet, porque "esto es una democracia y no nos pueden tomar el pelo", pero "el sanchismo se ha borrado del constitucionalismo", ha afirmado durante el acto, en el que también han participado los candidatos a la Alcaldía de Madrid y a la Presidencia de la Comunidad, Begoña Villacís e Ignacio Aguado, y el cabeza de lista al Parlamento Europeo, Luis Garicano.

Frente a esto, ha defendido que la respuesta debe ser un Ciudadanos "fuerte en el Congreso, gobernando comunidades autónomas y ayuntamientos y liderando el grupo liberal" en el Parlamento Europeo, para frenar a "los populistas y los nacionalistas".

Rivera ha reiterado que si gobiernan comunidades y ayuntamientos, por "cada euro que suba los impuestos" el Gobierno nacional, la formación naranja los bajará, e intentará impedir que se aplique el Impuesto de Sucesiones. Porque "somos el antídoto, el salvavidas naranja, el dique de contención de la libertad" y la garantía de "una economía abierta, moderna y con impuestos moderados", ha agregado.

LIBERTAD FRENTE A "SECTARISMO"

Según ha destacado, Ciudadanos es el partido de "la libertad, la igualdad y la dignidad". Un partido que, a su juicio, actúa "con dignidad" frente a quienes les insultan por hacer actos políticos en determinados pueblos de Cataluña, el País Vasco o Navarra.

Y también un partido que mantiene "un equilibrio entre la libertad y la igualdad", garantizando "la igualdad de oportunidades", para "ayudar a quien no llega", y también la libertad para que cada uno elija "lo que quiere ser en la vida", en su vida personal, familiar y profesional.

En su opinión, los socialistas y los "populistas" hablan de igualdad pero su "sectarismo" les lleva a "no respetar a quienes no piensan como ellos", y los conservadores impiden la igualdad al "generar diferencias" entre los ciudadanos.

Por último, Rivera se ha dirigido a los madrileños para pedirles que el domingo vayan a votar "con el espíritu de Hortaleza", ya que en este distrito Ciudadanos fue el partido más votado en las últimas elecciones generales. "¡Todos a votar el 26!", ha exclamado.

"Estamos a un escaño, a 10.000, 5.000 o 2.000 votos de que Ignacio Aguado gobierne la Comunidad de Madrid, de que la alcaldesa sea Begoña y no (Manuela) Carmena", ha insistido, subrayando la importancia de que Madrid "no caiga en manos de los sectarios y los populistas".

EVITAR QUE "EUROPA SE ROMPA"

Por su parte, Garicano ha afirmado que él y su equipo quieren ser "el dique de contención" en la Unión Europea "frente a nacionalistas, separatistas y populistas", que quieren "crear rencores y divisiones" para que "Europa se rompa".

El cabeza de lista a las elecciones europeas ha defendido que la UE no es división, sino unión; no es unilateralismo, sino "acuerdo dentro de la ley"; y representa "lo más lejano de los nacionalismos". Pero también ha recalcado la necesidad de hacer reformas que "los viejos partidos" no han llevado a cabo en todos estos años.

Asimismo, se ha comprometido a trabajar para que "España tenga influencia y lidere en Europa", y para "defender el buen nombre de España" frente a los partidos nacionalistas que, en su opinión, intentan mancharlo.