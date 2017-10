Rivera confirma elecciones en enero y descarta candidatura constitucionalista para "no perder votos"

Rivera, que ha señalado esta fecha en respuesta a los periodistas a su llegada al Hotel de la Reconquista de Oviedo con motivo de los Premios Princesa de Asturias, ha descartado concurrir a la cita electoral en una candidatura conjunta con Partido Popular y Partido Socialista para "no perder votos", al entender que habría socialistas que no votarían a Xavier García Albiol o votantes del PP que no votarían a Miquel Iceta.

La confirmación de fecha la ha realizado, no obstante, lamentando que la socialista Carmen Calvo adelantase públicamente la decisión de convocar elecciones cuando se había previsto que fuese el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien lo anunciase formalmente este sábado, después de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar la resolución que se enviará al Senado con las áreas de la Generalitat que serías intervenidas en aplicación del artículo 155.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))