Rivera: el director de los Mossos "es un hooligan que nos insulta a todos"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho hoy que el director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, es un "hooligan que nos insulta a todos" y se ha preguntado si acaso el director de la policía catalana en estos momentos "tiene que ser un señor que odia a la mitad de Cataluña y al resto de españoles".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Rivera ha dicho que no el problema "no son los Mossos en la calle ni de efectivos", es un problema de dirección política y ha dicho a Soler que si no es capaz de garantizar la seguridad, "que dimita".

Rivera ha recordado que hoy se reúne la Junta de Seguridad que en ocho años no se convocó y "ahora justamente" la convoca el presidente catalán, Carles Pyigdemont, cuando la Fiscalía coordina a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El líder de Ciudadanos también ha exigido a la dirección de los Mossos "que deje de jugar a la política y garantice la seguridad" y ha apelado a la coordinación entre todos los cuerpos.

El presidente de Ciudadanos ha insistido en que "si alguien no está a la altura será responsable de lo que pase. Dimita y ponga a otro".