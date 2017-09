Rivera insta a los diputados de ERC a que dejen de cobrar del Estado si siguen con el "golpe"

Así ha reaccionado Rivera en una rueda de prensa en el Congreso después de que los parlamentarios de ERC y el PDeCAT hayan abandonado el Pleno del Congreso en protesta por las detenciones de altos cargos de la Generalitat.

Antes de salirse del Salón de Plenos, algunos diputados de ERC han intercambiado palabras y gestos airados con los de Ciudadanos. "Yo de ERC no voy a aguantar ni una lección de democracia. Les he dicho lo que pienso, que son golpistas y que respeten a los que no estamos dando un golpe", ha explicado Rivera, tras recordar que él llegó a recibir una bala que le enviaron "militantes" de esta formación.

Y TARDÀ EN BARCELONA EN VEZ EN EL CONGRESO

Tras mostrar su apoyo a todos los políticos y funcionarios que están siendo "señalados" y recibiendo "coacciones" por oponerse a la consulta, Rivera ha destacado que en el Congreso se respeta la libertad de expresión de los independentistas, al contrario de lo que ocurre en el Parlament con los contrarios al referéndum.

En este sentido, ha recalcado que los diputados de Ciudadanos, PP y PSC que abandonaron el Pleno del Parlament hace dos semanas no lo hicieron por "voluntad propia", sino porque se iba "a votar una ilegalidad".

"Aquí respetamos cualquier barbaridad que dicen desde la tribuna y que nos pongan verdes", ha añadido, antes de criticar al portavoz de ERC, Joan Tardà, por no haber acudido este miércoles al Congreso y haber preferido dar un mitin "supuestamente espontáneo" en el Paseo de Gracia de Barcelona, "subido en un banco".