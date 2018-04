Rivera pedirá la dimisión de Cifuentes si se demuestra que cometió un delito

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, pedirá la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "si se demuestra que ha cometido un delito" en el caso de las supuestas irregularidades de su máster.

El líder de Ciudadanos se ha referido así a la decisión de la Fiscalía de Móstoles de abrir diligencias de investigación penal por las posibles irregularidades cometidas en la obtención del máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

En un acto público en León organizado por el diario digital Leonoticias, Rivera ha añadido que, además, podría tratarse de un caso de corrupción en la universidad.

"Este caso no solo afecta al currículo de una persona, sino cómo esta persona puede haber utilizado a la universidad mediante tráfico de influencias para conseguir que le den algo que no tiene", ha puntualizado.

Por tanto, ha pedido que se ponga el foco en lo que está pasando en una universidad pública financiada por la Comunidad de Madrid.

"Lo que nosotros queremos es investigar inmediatamente lo que ha pasado y le pedimos al PSOE y a Podemos que nos pongamos de acuerdo, aunque sea solo en esto, para constituir una comisión de investigación exprés y urgente", ha recalcado el líder de Ciudadanos.

Ha precisado que no se necesita mucho tiempo para aclarar lo sucedido porque solo tienen que declarar "ocho o diez" personas: "el rector, la directora del máster, las profesoras que supuestamente había firmado y dicen que no han firmado, la funcionaria, y los estudiantes que dicen que no han visto en su vida a Cristina Cifuentes".

"En dos semanas se puede resolver esto y saber la verdad, pero como no sabremos la verdad es tirándonos a la cara opiniones, documentos supuestamente oficiales o informaciones periodísticas", ha agregado.

Rivera ha valorado que haya sido el periodismo el que haya levantado este caso, pero ha precisado que esa información periodística "ahora tiene que tener estar avalada por una información política y otra judicial".

"Hay que investigar el caso Cifuentes, que es lo mismo que el caso Universidad Rey Juan Carlos, y hay que hacerlo rápido", ha remarcado.

No obstante, ha precisado que "derrocar" el Gobierno de una comunidad autónoma "tiene que estar justificado" y ha pedido actuar de forma "rigurosa".

"Quienes han aguantado en el escaño hasta el último día a sus imputados por corrupción ahora tienen la prisa que no tenían con sus casos", ha advertido.

En cualquier caso, Rivera ha garantizado que si se demuestra que Cifuentes ha cometido algún delito Ciudadanos pedirá su dimisión.