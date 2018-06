Rivera, sobre el diálogo con Torra: "Con señores que dicen que mi país es una dictadura no puedo hablar nada"

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Rivera ha incidido en que "está muy bien hecho lo que hizo" Arrimadas al negarse a participar en la ronda de contactos de Torra mientras mantenga la pancarta que pide la libertad de los independentistas en prisión preventiva en la fachada del Palau de la Generalitat. "Esto no es Venezuela, esto no es una dictadura, es una democracia europea", ha sentenciado.

En esta línea, ha afirmado que "el diálogo tiene condiciones y son la democracia" así que "si Torra deja de ser el 'racista Torra' y es un señor que es presidente autonómico, por supuesto" que habría diálogo con él, porque "no hay nada" que Ciudadanos desee más que "la vuelta al cauce constitucional y democrático en Cataluña" aunque esa "no es la realidad".

"La realidad es que hoy en Cataluña se acosa a los que piensan distinto, que (la portavoz del Govern, Elsa) Artadi ha dicho que no descarta otro golpe a la democracia, que Torra tiene una pancarta diciendo que esto es una dictadura en una institución del Estado, que el Parlament no respeta a la oposición, que ha tenido que dimitir el letrado Mayor de la Cámara porque no le hacen caso a las advertencia, y que quieren hace purga en los Mosos d'Escuadra de aquellos que defendieron la Constitución", ha argumentado.

Cuestiona, en este contexto, que "la salida" del PSC y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea "mirar a otro lado y dar más concesiones". "¿De verdad la señora Meritxell Batet (ministra de Administración Territorial) cree que dándole el control de los jueces a Torra vamos a salir de esta?", ha planteado.

En su opinión, es "mucho mejor ser realista y saber que este es un reto mayor en el que hay que llegar a acuerdos" y Ciudadanos, PP y PSOE, deben mantener una "posición conjunta" y advierte así de que "quien de momento se ha salido de la posición conjunta es el PSOE, que ha decidido en este caso que hay que ceder a aquellos que no respetan la democracia". "Estoy en el lugar opuesto a Sánchez", ha apostillado.