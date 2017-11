Rivera: si desacatas la ley permanentemente tienes que entender que juez dicte que no puedes estar en libertad

"Se han estado saltando la ley cada minuto y se lo advertimos desde la tribuna del Parlament: esto es ilegal. Se lo advirtieron los letrados del Parlament y pasaron por encima; se lo advirtió el Consell de Garantías Estatutarias y pasaron por encima y han ignorado varias sentencias del Tribunal Constitucional. Esto es lo que pasa cuando no respetas las leyes de tu propio país", ha dicho.

Rivera ha trasladado "como demócrata" su respeto al trabajo del poder judicial y a la presunción de inocencia y ha criticado a los "políticos que le dicen a los jueces si tiene o no que aplicar la ley". "Yo pensaba que era al revés, que ninguna alcaldesa ni ningún presidente de gobierno autonómico le dice a los jueces lo que tienen que hacer", ha apuntillado en alusión, primero, a la regidora de Barcelona, Ada Colau.

El líder de Cs ha señalado, en esta línea, al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y a su "surrealista fuga" para entender la decisión adoptada este jueves por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, a instancias de la Fiscalía. "Flaco favor les ha hecho a sus compañeros el presidente a la fuga porque es precisamente esa fuga lo que justifica la adopción de estas medidas cautelares", ha remarcado.

En un acto público en Almería ante un millar de asistentes, Rivera ha defendido la "aplicación de las leyes" porque se ha demostrado que "cuando se hace, se restituye la confianza" y ha avisado del "riesgo que se corre, todavía --ha apuntillado-- si a los que incumplen la ley les sale a cuenta". "¿Qué motivo va a tener entonces un español medio para pagar sus impuestos y cumplir la ley si a estos les sale a cuenta? La democracia no es del revés, sino del derecho, de estado de derecho", ha añadido.

Tras arrogarse el presidir un partido "sin mochilas, sin complejos y con valentía", ha recordado que "hace unas semanas" Ciudadanos "estaba muy solo en su defensa de la Constitución y de la aplicación del artículo 155" en el arco parlamentario pero "con millones de españoles que pedían lo mismo" y ha apuntado como punto de inflexión el mensaje del Rey Felipe VI, quien "salió a dar la cara y nos dijo por donde ir: aplicar la Constitución desde los poderes públicos sin fisuras".

"Siempre hemos tenido muy claro, desde el primero minuto, que había que dar una salida a los catalanes para que recuperasen la voz que había silenciado el independentismo" frente a un PP, según ha remarcado, que "no quería convocar elecciones porque en Cataluña nunca les ha ido del todo bien y encallado en un cruce de cartas surrealistas".

Para Rivera, se está actuando desde el estado de derecho "con firmeza, democráticamente, con serenidad y sin aspavientos, y dejando actuar al poder judicial" y el Gobierno está ejecutando el mandato del Senado para que haya unas elecciones en Cataluña "limpias y con garantías".

"¿Cómo nos íbamos a fiar de que estos organicen unas elecciones? ¿Para que voten cuatro o cinco veces a dos manos?. Las tiene que organizar el estado para garantizar que el 21 de diciembre se van a abrir colegios electorales en cualquier pueblo, que no se van a acosar a los candidatos y que los votantes van a poder acudir a las urnas sin temor, y eso no es fácil", ha trasladado.

Al hilo de esto, se ha mostrado convencido de que, ante estos "momentos difíciles", el pueblo español "esta despertando" y va "un paso por delante de los partidos en los últimos meses" y ha subrayado el "aliento tremendo" que han supuesto las dos últimas manifestaciones convocadas por Sociedad Civil Catalana "llenando las calles de ilusión, coraje y dignidad".

"Hacía años que España no vivía momentos de tanta dignidad y que se han convertido en punta de lanza de un nuevo patriotismo moderno, alejado de la ruptura, de los bandos, para hacer frente al separatismo", ha afirmado para llamar a "sacar la fuerza" porque "no nos gustan ni los gobiernos imputados por corrupción, ni los gobiernos imputados por sedición".

PP y PSOE LES "HAN PERMITIDO HACER LO QUE LES DABA LA GANA"

El líder de la formación naranja ha sido muy crítico con la trayectoria del PP y PSOE a lo largo de 35 años con Cataluña y les ha acusado de haberla "entregado a Pujol". "Así hemos acabado", ha lamentado para criticar que hayan "estado mirando para otro lado, les hayan permitido hacer lo que les daba la gana y ahora se extrañen de lo que pasa en TV3 o con la educación" e instar a "recuperarla porque es el momento".

"Tenemos que abrir una nueva etapa frente al bipartidismo y nacionalistas para que no se repartan a trozos España como si fuera una tarta", ha dicho para abogar por "actualizar" una Constitución en "lo que no funciona". "Hay que actualizarla pero para todos los españoles, no solo para Puigdemont y Junqueras y por eso me comprometo a velar porque la reforma sea para la igualdad de todos los españoles y para que todos vivamos mejor".

Ha hecho mención, asimismo, a la reforma de la Constitución y ha reiterado que, a su juicio, el PSOE debe retirar "el fracaso" que supone la comisión impulsada por ellos "para tratar de contentar a Junqueras y a Puigdemont" al tiempo que le ha emplazado a 2018, "cuando pasen las elecciones catalanas", para un "debate calmo, sosegado y para todos los territorios donde se hable de sanidad, educación o ley de dependencia", ha concluido.