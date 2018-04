Rivera defiende una comisión para oír a la universidad: "Tumbar un gobierno sin conocer la verdad no es serio"

"Sin un proceso judicial abierto, sin imputaciones que afecten a un cargo público en Madrid y con las contradicciones entre lo que dice un periódico digital y la presidenta de la comunidad con documentos oficiales, hay que investigar más", ha señalado Rivera en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

Según ha afirmado, en este momento "hay dos verdades, la de Cifuentes y sus documentos oficiales, que dan apariencia de realidad a un supuesto máster, y la información de un periódico digital", que siendo relevante en su opinión, no es un proceso judicial y por tanto, conviene investigar más.

"Nos parece que hay contradicciones y eso hay que investigarlo bajo juramento en sede parlamentaria, y con todos los protagonistas, el rector, el profesorado, alumnos si hace falta, que den testimonio; y funcionarias que puedan haber manipulado o no las notas", ha señalado, para incidir en su interés en escuchar a las profesoras que firmaron el acta del trabajo de fin de máster y cuyas firmas se dice que son falsas.

Según ha explicado, Ciudadanos en Madrid va a pedir una reunión a PSOE y Podemos para, juntos, poner en marcha una comisión de investigación inmediata que en dos o tres semanas pueda conocer la verdad" a partir de estas y otras comparecencias de personas implicadas en "esta supuesta trama". "Si apoyan esa comisión, no descarto ninguna vía posterior porque, efectivamente, dependerá de lo que conozcamos", ha apostillado.

Para Rivera, será entonces cuando se podrá afirmar "si Cifuentes ha dicho la verdad o no, si hay que poner a otra presidenta o no y si tiene que haber una moción de censura o no" y por eso, apela a la formación que dirige en la Asamblea de Madrid Ángel Gabilondo.

"Si el PSOE quiere saber la verdad y quiere dejar la puerta abierta a decisiones futuras para pedir dimisiones, cambios de gobiernos o cambios de personas, el proceso tiene que ser primero saber la verdad. Imagine que la señora Cifuentes tuviera razón y tomamos esta decisión sin escuchar a la otra parte", ha planteado.

De hecho, el líder de Ciudadanos opina que llevar al pleno una moción de censura sin apoyos suficientes sólo beneficiaría a la propia Cifuentes, que "está deseando que alguien cometa la torpeza para que este tema se acabe en que no hay moción de censura cuando la verdad, que es lo que puede dolerle a quien oculta cosas, no aflora".

Rivera considera que si su propuesta de una comisión es rechazada será porque "alguien se está repartiendo sillones antes de conocer la verdad" y ha apelado a la seriedad. "Tengo la sensación de que algunos llevaron la réplica hecha antes de escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que ya tenían preparada la moción de censura", ha comentado.