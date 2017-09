Rivera confía en que no se repita "el bochorno" del 9-N: "No habrá urnas, referéndum ni recuento"

El líder de la formación naranja ha afirmado en declaraciones en Onda Cero, recogidas por Europa Press, que el Gobierno está "en el buen camino" para evitar que se repita lo sucedido el 9-N y que ve "una variante" respecto a la anterior ocasión: que la Fiscalía el 9-N "no apareció". Ahora, la Fiscalía ha ordenado investigar el lugar donde puedan encontrarse las urnas y las papeletas y retirarlas "para evitar el golpe a la democracia".

En este sentido, considera que los funcionarios van a ser "clave" y "garantes de libertades". Rivera ha destacado al secretario del Parlamento catalán, quien se negó a firmar la Ley del Referéndum, y a los funcionarios que advirtieron de que lo que se estaba votando este miércoles en la Cámara catalana era "ilegal".

"A este país le ha costado mucho conseguir una democracia después de 40 años de dictadura. No vamos a dinamitar eso porque se hayan vuelto locos unos señores", ha declarado.

Rivera ha expresado que no quiere "perder la esperanza" de que haya nacionalistas que no estén a favor de "saltarse la ley" --en referencia a la moción de censura anunciada por la líder de Cs y de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, contra el presidente catalán, Carles Puigdemont-- y ha acusado al Ejecutivo autonómico de "liquidar" el Estatuto.

CRITICA AL GOVERN POR "DIVIDIR" CATALUÑA

Además, ha criticado al presidente de la Generalitat por enviar una carta "coaccionando" a los alcaldes porque, "si contestan o si no", son "señalados". Según Rivera, la estrategia del Gobierno catalán de "estás conmigo o contra mí" genera "inquietud" y una "división" que se plasma en el Parlament. "Hay gente que no está votando para no cometer delitos", ha dicho.

Respecto a esa "división", Rivera ha hablado de "dos Cataluñas" y ha puesto como ejemplo que no es lo mismo vivir en Hospitalet (Barcelona) que en un pueblo interior de Cataluña. Así, ha explicado que hay personas que se informan a través de diversos medios de comunicación, mientras que otras lo hacen solo por "los medios de la Generalitat".

Continuando en esta línea, ha subrayado que lo vivido estos días algunos lo reciben "con euforia" y otros "con preocupación, bochorno y vergüenza" y, por otro lado, que si acudes a una manifestación con una estelada eres "un héroe" y si lo haces con una española o "incluso catalana", "un traidor".