Rivera clausurará el máster de liderazgo que organiza Aznar, en el que no estarán ni Rajoy ni la cúpula del PP

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, será el encargado de clausurar el jueves 8 de junio un máster sobre gobierno, liderazgo y gestión pública que imparte el Instituto Atlántico, presidido por el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Puesto en marcha por el que fuera líder del PP, el Instituto Atlántico se define como "una institución comprometida con el servicio público y con la promoción del bien común" que se apoya en los principios y los valores "de la democracia liberal y de la tradición política y cultural occidental", en la que señala América Latina como "parte destacada".

En el marco de su formación en el Máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública, celebra la II Semana Atlántica durante la primera semana de junio en Madrid (entre el 5 y el 8 de junio). La clausura el día 8 será la que corra a cargo del líder de Ciudadanos con una conferencia titulada 'Los retos del liberalismo y la Unión Europea'.

Tres días antes, Aznar presidirá el acto inaugural con una charla con el exsecretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen sobre la Alianza Atlántica con la nueva Administración de Estados Unidos de Donald Trump.

GALLARDÓN, PIZARRO, GARCÍA-LEGAZ Y ELORRIAGA

En el panel de participantes figuran históricos cargos del PP como el exministro de Justicia y exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón --que también forma parte actualmente del patronato de FAES--; Gabriel Elorriaga, exsecretario de Estado de Organización Territorial cuando gobernaba Aznar; Manuel Pizarro, exdiputado del PP y expresidente de Endesa; Ramón Gil-Casares, exembajador de Estados Unidos; o Jaime García-Legaz, exsecretario general de FAES y actual presidente de Cesce.

Sin embargo, entre los ponentes no figura ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ni ninguno de los vicesecretarios de la actual cúpula del partido.

El pasado mes de abril, Aznar sí que contó con Cospedal para un foro organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno sobre el futuro de la seguridad europea, que estuvo acompañada por otros ministros de Defensa del PP y del PSOE.

Sin embargo, estos meses se ha visualizado aún más la distancia entre Aznar y Rajoy, sobre todo desde que FAES --fundación que también preside el exjefe del Ejecutivo-- se desvinculó del PP el pasado mes de octubre. Desde entonces, políticos en activo que formaban parte del patronato de FAES salieron de la fundación, como Cospedal, Pablo Casado o José Ramón García-Hernández.

No es la primera vez que Aznar no cuenta con Rajoy para sus cursos. El verano pasado, FAES no contó con el presidente del Gobierno para clausurar sus cursos de verano, como había hecho puntualmente cada mes de julio de los últimos años.

Cs VE "INTERESANTE" LA TEMÁTICA

Desde Ciudadanos, han quitado hierro al hecho de que Aznar haya invitado a Rivera a clausurar este máster de liderazgo y señalan que va a conferencias y actos de este tipo a los que se le invita siempre que puede.

Así, fuentes de la formación naranja han indicado a Europa Press que este mismo miércoles acudirá a la Embajada de Colombia para participar en un homenaje a Gabriel García-Márquez, en el que coincidirá con el expresidente del Gobierno Felipe González.

Es más, las mismas fuentes de Cs han subrayado que la temática del máster es "interesante" y Rivera puede aportar. Su conferencia lleva por título 'Los retos del liberalismo y la Unión Europea' y tendrá lugar el viernes 8 de junio.

El Instituto Atlántico explica que las jornadas abordarán temas clave relativos a la nueva política de Estados Unidos, los retos de la relación transatlántica, los derechos humanos en Venezuela, la alianza estratégica entre España y Portugal y la situación actual de la economía española.