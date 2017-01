Rivera dice que no apoyará los Presupuestos si los presos de ETA son moneda de cambio

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido este viernes en Valladolid que "si al PP se le ocurre meter en la ecuación de los presupuestos" del Estado a los presos de ETA, como "moneda de cambio" en la negociación, su partido no apoyará las Cuentas del Estado para el 2017.

"Intercambiar cromos de presos de ETA por presupuestos es una irresponsabilidad", ha sostenido el líder de Ciudadanos durante su participación en Valladolid en el foro Conversaciones Políticas del Mundo de Castilla y León, en referencia a las pretensiones de Podemos y PNV.

Rivera ha calificado de "buena decisión" y de "éxito de la política antiterrorista", la dispersión de presos de ETA, que "no puede cambiar" hasta que "no se disuelva" la banda y "entregue las armas".

Por ello ha criticado "el intento de Podemos y PNV" de intentar meter esa cuestión en la negociación presupuestaria, que a su juicio "no tiene ni cabeza ni pies".

También en clave presupuestaria, ha advertido al PSOE que ahora no puede decir al Gobierno "que se coma los presupuestos", y no puede decir no a los mismos "si no los ha leído".

Ha rechazado que el PSOE siga otra vez en "el no es no" y le ha sugerido que tiene "que pasar al quizá".

El líder de Ciudadanos ha recordado que su grupo ya tiene 4.000 millones comprometidos en los presupuestos del Estado para el 2017 para, entre otras cuestiones, políticas sociales, y si el Gobierno cumple, apoyarán las cuentas de 2017 en la tramitación en el Congreso, porque "no se puede bloquear España".

Rivera se ha mostrado "razonablemente satisfecho" con lo hecho hasta ahora en la legislatura, con un "panorama que aunque no es fácil es mejor que el que algunos pensaban", a pesar de que cuesta sacar "del inmovilismo" a los "viejos partidos, que se duermen en los laureles, y a los que la cabra tira al monte".

A su juicio, si el Gobierno sigue por la vía de la negociación, la "legislatura puede ser larga y fructífera", aunque aún encuentra tics de su etapa de gobierno en mayoría, como el que ha dejado esta semana la ministra de Sanidad al querer "meter mano a los pensionistas" que cobran mil euros para que paguen los medicamentos sin haber hecho ningún planteamiento a nadie con anterioridad.

El otro agente que determinará la duración de la legislatura es el PSOE, según Rivera, al que ha pedido que no vaya a la negociación de los presupuestos tirando de calculadora "pensando más en el PSOE que en España".

Rivera, que se ha sometido a varias decenas de preguntas de agentes sociales, económicos y políticos de la Comunidad, también ha advertido que los votantes del PP no entenderían que ese partido buscara un bloqueo de los presupuestos para hacer un adelanto electoral.

El líder de C's ha observado que tanto la calculadora electoral del PP como la del PSOE pensando en su Congreso "llevarán a un bloqueo", aunque ha reconocido que "le extrañaría que Rajoy se sometiera de nuevo a las urnas".

Aunque no ha querido entrar en cuestiones internas del PSOE, que se reúne este sábado para poner fecha al congreso y a las primarias, ha confiado en que "no se equivoquen", y "al margen de lo que decidan", piensen "en España y no sólo en el Congreso".

"Quien quiera liderar el PSOE deberá liderar el país", y olvidarse del país es hacerlo del partido, lo que a su juicio le sucedió al anterior líder socialista, Pedro Sánchez.

Rivera ha valorado el trabajo hecho C's, que en su próximo Congreso se planteará si da el paso a partir del 2019 de ser gobierno o entrar en gobiernos, y en ese sentido ha confiado en la participación de "todo el mundo", "sin filtros", en esa cita de su partido, para abordar también la raíz ideológica de la formación.

El líder de Ciudadanos ha defendido el trabajo de "fuego lento, al baño María" realizado hasta ahora, escuchando, viendo y aprendiendo, sin entrar directamente "a pedir sillas", frente a lo que ha ocurrido en alcaldías como las de Madrid o Barcelona.