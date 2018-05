Rivera aplaude que el Gobierno no haya estado en la toma de posesión de Torra

"El Gobierno catalán quería imponer unas cuestiones de protocolo que no se adecuaban a la realidad y me parece muy bien que no haya asistido", ha declarado en rueda de prensa en La Moncloa tras reunirse con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, con quien ha hablado de esta cuestión.

Quim Torra ha tomado posesión de su cargo con una fórmula que promete ejercer "con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament", emulando la frase de su antecesor, Carles Puigdemont, sin aludir a la Constitución, al Estatut y al Rey.

Los únicos cargos institucionales presentes han sido el presidente del Parlament, Roger Torrent, el secretario del Govern, Víctor Cullell, y el propio Torra. Además, no ha habido ni retrato del Rey ni más banderas que la catalana, y la medalla de presidente ha estado encima de la mesa pero Torra no se la ha puesto en ningún momento para simbolizar que defiende que pertenece a Puigdemont.

SE TRASPASAN "TODAS LAS LÍNEAS ROJAS"

Rivera ha indicado que el acto de este jueves "se parece mucho o es igual" a los que se celebraron para la toma de posesión de Puigdemont y de su predecesor Artur Mas, y ha añadido que le hubiera gustado que el Gobierno "hubiera actuado de la misma manera" en aquel momento, ya que ellos también taparon con una cortina el retrato del Rey.

"Eso me pareció una vergüenza", y en esos actos "había ministros y el delegado del Gobierno", ha comentado, lamentando que "se estén pisando todas las líneas rojas" por parte de una institución, la Generalitat, que "es Estado pero no respeta al jefe de Estado ni al Gobierno nacional".