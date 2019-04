Política

Rivera "prefiere" un gobierno sin Vox aunque no descarta su apoyo "siempre que no condicionen" sus políticas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este domingo que prefiere formar un gobierno con el PP y sin Vox aunque no ha descartado su apoyo. "Siempre que no me condicionen mis políticas", ha añadido.