Rivera no dejará de preguntar a Sánchez en campaña si dimitirá ante una sentencia condenatoria por los ERE

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha preguntado al presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, si dimitirá en el caso de que antiguos cargos socialistas de la Junta de Andalucía sean condenados por el fraude de los ERE, teniendo en cuenta que él exigió la dimisión de su predecesor, Mariano Rajoy, cuando el PP fue condenado en mayo por la trama Gürtel.

"Mi pregunta es muy clara y la voy a hacer hasta el último día de esta campaña. ¿Va a dimitir usted si hay condena por los ERE, como pidió al señor Rajoy que dimitiera por Gürtel? ¿O solo vale la regeneración con los demás?", ha manifestado. Ante la negativa de Rajoy a abandonar el cargo tras la condena al PP --como partícipe a título lucrativo--, el líder del PSOE presentó una moción de censura que acabó llevándolo a la Moncloa.

En rueda de prensa en el Congreso, Rivera ha señalado que Sánchez ha justificado la moción de censura con Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias como respuesta a la condena dictada contra el partido del Gobierno por un caso de corrupción.

"Si eso es así, ¿va a dimitir el señor Sánchez si hay una condena al PSOE, a (Manuel) Chaves, a (José Antonio) Griñán y a todos los que han robado presuntamente en Andalucía?", ha dicho en referencia a los dos expresidentes de la Junta que están acusados en el caso de los ERE.

AUDITORÍA EN ANDALUCÍA

Además, Rivera ha advertido a los socialistas de que, con la auditoría que el nuevo Gobierno andaluz (PP y Cs) ha encargado a la Intervención General de la Junta, "si tienen más serpientes, lagartos y dinosaurios guardados en un cajón, van a salir a la luz".

"Que se lo tomen con calma, porque vamos a tirar de la manta en Andalucía" y se va a analizar "hasta el último de los días de lo que ha hecho el PSOE durante 37 años en la Junta", ha añadido.

El líder de la formación naranja ha hecho estas declaraciones mientras se celebraba el último Pleno en el Congreso, que pone fin, ha dicho, a "una legislatura fallida y agotadora" en la que no se ha aprobado "prácticamente nada".

En su opinión, el periodo de Sánchez en el Gobierno "consolida una década perdida" que comenzó con José Luis Rodríguez Zapatero y continuó con Mariano Rajoy, en la que no se han llevado a cabo reformas de calado para España porque el PP y el PSOE han estado "enzarzados en sus batallas".

"Yo me comprometo, si soy presidente del Gobierno, a impulsar esas reformas" para promover la regeneración democrática, la calidad en el empleo y una Justicia independiente, así como para forjar un pacto educativo, modernizar la Administración Pública y cambiar la ley electoral.

VE A SÁNCHEZ "NERVIOSO Y DESENCAJADO"

Por otro lado, ha vuelto describir al jefe del Ejecutivo como un "sectario" porque, a su modo de ver, "ha roto todos los puentes con el constitucionalismo" y ha "confundido su partido con España". "¿Se puede tratar a los votantes de Cs o del PP de extremistas y en cambio sentase con (el presidente catalán, Quim) Torra, que llama 'bestias taradas' a sus compatriotas", ha planteado.

A su modo de ver, es necesario expulsar el sectarismo de la vida pública, acabar con "los bandos y las trincheras" y unir en torno a Ciudadanos a los españoles "moderados" que "quieren el bien de su país".

Según ha explicado, llamó sectario a Sánchez este miércoles "porque es el presidente del Gobierno", pero no le dice lo mismo al líder de Vox, Santiago Abascal, porque no tiene escaño en el Congreso: "A los que no están en la Cámara no se lo puedo decir".

Rivera vio al jefe del Ejecutivo "nervioso y desencajado" en el hemiciclo, "insultando y controlando a Ciudadanos", porque "sabe que la única salida para volver a ser presidente es con los separatistas y Podemos", ya que el partido naranja ha descartado pactar con el PSOE tras las elecciones generales del 28 de abril.