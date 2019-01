Rivera avisa a Sánchez de que no puede mantenerse a base de "decretazos" ante la falta de una mayoría parlamentaria

Así se ha pronunciado Rivera, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, sobre los ocho decretos ley del Ejecutivo cuya convalidación se vota este martes en el Pleno del Congreso. "Sánchez está gobernando con decretazos, sin mayoría", y en vez de utilizar esta figura legislativa para asuntos de urgencia y como algo excepcional, la ha "generalizado", ha denunciado.

Pero el decreto ley no está pensado para que el Gobierno recurra a él "porque no tenga mayorías parlamentarias", ha subrayado el presidente de Cs, que ha acusado a Sánchez de "usurpar al Parlamento" debates que le corresponden de manera "legítima". Aun así, ha justificado que en varias ocasiones su grupo parlamentario haya votado a favor de la convalidación de decretos del Gobierno del PSOE.

Con el actual panorama político, Rivera considera que "no se puede hacer nada", y por ello ha reclamado a Sánchez que asuma que "la legislatura está agotada" y que no debe "agonizar más". A esto se suma, ha agregado, la posibilidad de que el Gobierno no consiga los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

Según ha reiterado, Ciudadanos votará "'no' con los dos manos" a unos Presupuestos que contienen un "fraude" en sus cuentas, "suben los impuestos" y están "pactados en la cárcel" con el líder de ERC, Oriol Junqueras. En el caso de que no salgan adelante, Rivera se ha preguntado si el presidente del Gobierno será capaz de mantenerse en la Moncloa aunque para ello tenga que prorrogar los PGE de 2018, acordados por el PP y Cs, que le parecen "maquiavélicos".