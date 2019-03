Rivera acusa Sánchez de estar callado ante la manifestación de Madrid "por miedo a que le quiten las llaves de Moncloa"

Así se ha pronunciado Rivera en un acto público en Toledo, donde ha criticado que "los que han dado un golpe de estado", esta tarde monten una manifestación para "decirle al mundo entero que hay presos políticos cuando en realidad son políticos presos", ha dejado claro.

"¿Sabéis por qué no dice nada Sánchez? porque Torra, Puigdemont, Rufián, los que escupen a los ministros, son los que mandan y saben que con Sánchez pueden mandar", algo que no harán con él, ha dicho. "Por eso nos temen porque no quieren que lleguemos al Gobierno", ha señalado.

Frente al silencio de Sánchez ante esta manifestación, ha apuntado, él si va a hablar. Y es por ello que frente a los que hoy van a "calumniar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "machacar" a los servidores públicos que han defendido la Constitución y van a "manchar" el nombre de este país en el mundo entero, Rivera ha rendido homenaje a guardias civiles, policías, fiscales, jueces y secretarios judiciales que "tienen que salir por las azoteas rodeados por una turba de separatistas".

Dicho esto, Rivera ha vuelto a proponer un gran diálogo nacional entre españoles, "no entre políticos", especificando que quiere escuchar a los empresarios, a los trabajadores y a la sociedad civil porque saben "mucho más" que muchos de los políticos que han gobernado este país.

"Quiero ser el presidente que escucha pero también el presidente que toma decisiones y que no deja empantanados los grandes problemas del país", ha agregado, arrancando el aplauso del público asistente, unas 400 personas.

También se ha comprometido a "no dar ni agua" a los que quieren "liquidar" España, porque "no les puedes dar instrumentos a los que están todo el día destruyendo tu país". Y si "tenemos unos señores que dicen que hay que destruir el Estado, pues si eres el presidente de ese Estado, no hay que ser Einstein, para saber que no puede ser tu socio".

Rivera, que ha señalado que no va a ser presidente "a cualquier precio", ha apuntado que él no ve enemigos en los votantes del PP y del PSOE sino que ve "compatriotas" con los mismos sueños que cumplir. "Les pido a toda la gente que históricamente votó al bipartidismo y que hoy está desencantada, que se venga y vote a Ciudadanos, que es su casa".