Rivera cree que Sánchez "legitima" los lazos amarillos si no hace "nada" por asegurar la neutralidad del espacio público

El presidente del Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "legitimar" la puesta de lazos amarillos y cruces amarillas en las calles y playas de Cataluña al no hacer "nada" para retirar estos símbolos del espacio público.

En una rueda de prensa en el Congreso, después de registrar una proposición no de ley para instar al Gobierno a defender al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, Rivera ha afirmado que el Gabinete de Sánchez debería iniciar una campaña de retirada de lazos amarillos y no dejar que sean los ciudadanos quienes tengan que quitar "símbolos ilegales, alegales o como mínimo ideológicos" de las calles catalanas.

Sin embargo, el líder de Cs ha señalado que Sánchez "tiene que pagarle el alquiler de la Moncloa a Torra y a Puigdemont" y que por ello no hace "nada". "Sánchez está legitimando este tipo de acciones", ha sentenciado.

"TIENE QUE PAGARLE A TORRA EL ALQUILER DE LA MONCLOA"

Así pues, ha asegurado que el presidente Sánchez "no se entera" al hablar de "normalización en Cataluña" y ha afirmado que si decide "limpiar el espacio público", en Cs estarán "encantados", pero que por el momento son los ciudadanos los que se encargan de ello porque el Gobierno "no cumple sus funciones".

"Que deje a los socios separatistas", la ha exigido, y le ha pedido que rectifique "cuanto antes" porque no es "legítimo" querer ser presidente "a cualquier precio y en manos de quienes quieren romper España".

"REBELDÍA" POR NO RETIRAR ESTELADAS DE AYUNTAMIENTOS

Rivera considera que el hecho de que la Generalitat de Cataluña no retire símbolos independentistas de los ayuntamientos e instituciones públicas, así como de las calles, "demuestra rebeldía" ante las sentencias judiciales que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el pasado mes de julio.

Por ello, ha pedido "explícitamente" a Sánchez que haga al presidente de la Generalitat, Quim Torra, el requerimiento previsto en la Constitución como paso previo a la aplicación del artículo 155, y que sea Torra quien decida "si quiere rectificar o si quiere seguir en su rebelión".

El líder 'naranja' ve además motivos para aplicar el 155 en el "intento de patrimonización" de las instituciones, de los Mossos d'Esquadra y de la televisión pública catalana que según él hace Torra.

"Estamos dispuestos a hablar en qué tiempo y forma hay que aplicar el 155", ha insistido, y ha instado al Gobierno a volver a la "defensa del constitucionalismo, que cree que "ha abandonado".

ACOSO A QUIENES QUITAN LAZOS AMARILLOS

Por último, retomando la presencia de símbolos separatistas en los lugares públicos, Rivera ha lamentado el acoso sufrido por quienes quitan lazos amarillos de la calle y quieren "defender la neutralidad del espacio público".

En este sentido, se ha referido a la agresión sufrida la semana pasada por una mujer que quitaba lazos amarillos junto a su marido e hijos, y ha asegurado que la víctima tuvo que ser operada y hospitalizada por una fractura de su tabique nasal. "Está en una situación de 'shock'", ha garantizado, y ha apostillado que le extraña que "algunos" no hayan condenado la agresión o hayan hecho "equidistancia".

"Si no hubiera lazos amarillos, si no hubiera ocupación del espacio público, esto no ocurriría", ha dicho, y ha llamado a asistir a la concentración en repulsa, convocada por la plataforma España Ciudadana, este miércoles en el parque de la Ciutadella de Barcelona --lugar de la agresión-- a las 19 horas.