Rivera insta a Sánchez a explicar si "dio instrucciones" a Bal para "favorecer a separatistas" en el juicio del 'procés'

Rivera se ha pronunciado en estos términos en atención a los medios de comunicación en Valencia, antes de visitar la falla de la comisión de El Pilar en donde ha sido recibido entre pitos y aplausos por parte de los valencianos que visitaban en ese momento el monumento fallero. Posteriormente, asistirá a la mascletà en el balcón municipal.

El líder de la formación naranja ha considerado "muy grave" que "la ministra de Justicia, Dolores Delgado, pidiera al abogado del Estado (Edmundo Bal) que retirara las pruebas para que no hubiera acusación por delito de rebelión a los políticos separatistas" en el juicio del 'procés'. "Me parece muy grave y le pido a Sánchez que dé explicaciones públicas", ha remarcado.

A su juicio, "no puede ser que el presidente del Estado esté pidiendo a un abogado del Estado que retire pruebas para favorecer a sus socios separatistas". "Sánchez es el chollo de los separatistas, incluso ha utilizado en este caso las instituciones del Estado para ir en contra del Estado", ha reprobado.

Por tanto, ha instado al presidente del Gobierno a "que dé la cara" y que también dé explicaciones la ministra Delgado sobre "si es verdad que dio instrucciones en contra intereses generales del Estado".

"ORGULLOSO DEL EQUIPO"

Por otro lado, Rivera ha afirmado que se siente "muy orgulloso" del proyecto y del equipo que tiene y, en este sentido, ha destacado las nuevas incorporaciones que ha anunciado Cs como son precisamente el abogado del Estado Edmundo Bal, "un hombre de Estado y leal a la Constitución", ha dicho, y al exvicepresidente de Coca-Cola Marcos de Quinto, del que ha destacado que se trata de "un directivo de primer nivel del mundo empresa".

"Estoy muy orgulloso de tener el mejor proyecto, el mejor equipo y salimos a ganar el 28 de abril para formar el gobierno de los mejores y un gobierno que se parezca a la España real y se aleje de los 40 años de bipartidismo. Vamos a liderar un nuevo proyecto con gente de la sociedad civil", ha enfatizado.

Preguntado sobre cómo consiguió convencer a Bal para integrarse en Cs, ha explicado que lo conocía desde hacía "unos meses" y sabía de "su buen hacer" porque es "una persona muy admirada del mundo jurídico". "Tengo buenos amigos en común y me recomendaron que hablara con él porque es una persona de Estado, sensato y tuvimos una conversación y me pareció fantástico. Le dije si quería colaborar en el ámbito de la justicia con Cs y él me dijo que no estaba en política, pero que podía aconsejar y participar desde fuera", ha indicado.

No obstante y cuando llegó la campaña electoral, volvieron a hablar y le propuso formar parte de su equipo, ha relatado. "Imagínense que en España hubiera un ministro de Justicia como Bal. Creo que nos iría a todos mucho mejor con una justicia independiente, y leal al Estado", ha enfatizado.

De este modo, ha reconocido que es una de las incorporaciones "más importantes" de la formación porque se trata de una persona "que ha defendido la Constitución, el Estado en Cataluña y que incluso se ha enfrentado a Sánchez y a la ministra cuando le intentaron purgar". Creo que representa lo mejor de este país y yo estoy muy orgulloso de que esté en nuestro equipo", ha insistido.

NIEGA 'PUCHERAZO' EN CANTABRIA

Por otro lado y preguntado por la denuncia de 'pucherazo' en las primarias de Cs en Cantabria para elegir al cabeza de lista en las elecciones regionales por parte del candidato José López, Rivera ha subrayado que la Comisión de Garantías "ya ha resuelto y ha contestado" y "no hay nada".

"Todo el mundo tiene derecho a recurrir cualquier elección cuando pierde. En este caso se ha resuelto el recurso y no hay nada", ha zanjado.