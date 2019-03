Rivera llama a "echar a Sánchez con votos" y a hablar de futuro: "No tengo miedo a los españoles ni a las urnas"

Rivera ha advertido en un acto de campaña en Valencia que España se encuentra en una "encrucijada" entre ser "un país fragmentado, una nación de naciones, o un país de ciudadanos libres e iguales". Para salir de ella, ha pedido ayuda a los españoles y ha defendido que "el cambio lo tiene que hacer cada uno de los ciudadanos" mediante el voto.

"Sé que hay gente que ha votado en otras ocasiones al PP y al PSOE; os pido que en estas elecciones, si queremos que Sánchez se vaya a la oposición, unir a los españoles y no volver a la derecha y la izquierda como quiere (Pablo) Casado, necesitamos más votos, más escaños", ha enfatizado.

También ha cargado contra "el bipartidismo que se pelea en público aunque luego llegue a pactos en privado", en cuestiones como la exhumación de Franco o el aborto. A su juicio, 'populares' y socialistas "viven atrapados en el pasado" y están más pendientes de estos temas que de la educación, la igualdad, la sanidad y los servicios públicos.

Como aspirante a presidente, Rivera ha mostrado su intención de "encabezar un gobierno de la mano de otros líderes y otras ideologías". "No os dejéis engañar, nadie va a alcanzar mayoría absoluta", ha remarcado, y ha reiterado que "quien no sea capaz de llegar a acuerdos no va a formar un gobierno".

ACUERDOS CON DISTINTOS

En su caso, ha asegurado que ha sido "capaz de llegar a acuerdos con distintos" al apoyar investiduras que no eran la suya y ha recalcado que "esta campaña nacional va de recuperar la igualdad, garantizar la unión entre españoles y echar a aquellos que son capaces de vender nuestro país a cualquier precio".

Su meta tras el 28A es lograr "un país unido con un gran gobierno con los mejores; una España de libres e iguales, de hombres y mujeres iguales", para lo que ha pedido a los españoles que "confíen su voto" a la formación naranja: "Lo importante no es que gane Ciudadanos ni que gane yo, sino que en el resultado final acabe ganando España y los españoles".

"El cambio de Gobierno en España no es Ciudadanos ni soy yo, sois vosotros, solo somos vuestra voz", ha insistido, para advertir que "si queremos un país que mire adelante y no atrás, que no enfrente ni por territorios ni por ideología o sexo y se vuelva a dar la mano después de 40 años de la Transición, hay que recuperar la dignidad, el orgullo y la confianza".