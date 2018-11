Rivera exige a Sánchez que convoque ya elecciones y "no maree" con posibles fechas

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque "ya" elecciones generales y "no maree" con posibles fechas para la cita con las urnas porque la legislatura está "agotada" y en el tiempo que quede "no va a salir nada bueno".

"No se caliente mucho, no busque tantas fechas. La próxima, ya. Convoque usted elecciones, antes de final de año, cuando sea", ha declarado Rivera en una reunión del grupo de Cs en el Congreso, donde ha insistido en que esta legislatura está "agotada y liquidada".

A su juicio, "lo único bueno" que podría hacer Sánchez, que carece de una mayoría parlamentaria estable para aprobar leyes, es firmar el decreto de convocatoria de elecciones.

"Ese día será el día en que estemos de acuerdo", porque por lo demás "no va a salir nada bueno" para España, ha manifestado antes de acusar al Gobierno de querer subir los impuestos, "machacar" a los autónomos y "negociar en la cárcel" con Oriol Junqueras el apoyo de ERC en el Congreso.





"DEGRADACIÓN MORAL" DEL PSOE

Además, en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, el presidente de Ciudadanos ha criticado que Sánchez pretenda "mantenerse a cualquier precio" en el poder, aunque eso implique prorrogar unos Presupuestos Generales del Estado que considera "malísimos" y pactar con "populistas y separatistas", en alusión a Podemos y los partidos independentistas catalanes.

Mientras el presidente del Gobierno "lava la imagen" de esas fuerzas políticas, trata como "enemigos" a PP y Cs, según Rivera, que ha denunciado que el PSOE está sufriendo "una degradación moral en manos del sanchismo".

El líder de la formación naranja también ha insistido en que la ministra de Economía, Nadia Calviño, debe comparecer "cuanto antes" en el Congreso tras las informaciones que apuntan a que compró su vivienda a través de una sociedad patrimonial para ahorrarse impuestos.

"Este Gobierno empieza a tener tantas manchas como el Gobierno de (Mariano) Rajoy y en muy poco tiempo", ha afirmado al indicar que el de Calviño es el "enésimo caso" y preguntarse si hay alguien en el Ejecutivo socialista "que no tenga una empresa pantalla o que no haya plagiado". "¿Este es el Gobierno de la dignidad? Yo no veo mucha dignidad en estos comportamientos", ha concluido.