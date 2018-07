Rivera pide a Sánchez que recurra al TC la moción del Parlament sobre la resolución independentista del 9N

"Esto ya lo hemos vivido: se reactiva el golpe separatista desde un parlamento autonómico en rebelión que pretende anular las resoluciones del TC y declara como objetivo la secesión de un territorio español", ha escrito Rivera en su cuenta de Twitter. Ahora, ha añadido, "Sánchez debe recurrir al TC inmediatamente y suspender la resolución".

La moción, transaccionada entre Junts per Catalunya, ERC y la CUP, ha salido adelante con los votos de estos partidos, la abstención de Catalunya En Comú y sin ningún voto más, ya que los diputados de Cs, PSC y PP no han votado. Los letrados del Parlament habían recomendado no tramitar la moción porque contraviene las resoluciones del Tribunal Constitucional.