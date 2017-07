Rivera espera que Rajoy explique ante el juez si conocía la corrupción de su partido y si se benefició económicamente

"Espero que diga la verdad, porque está bajo juramento y es su obligación", y que cuente "el grado de conocimiento que tenía de toda esa trama de corrupción en tantas versiones, Gürtel, Púnica, el caso Bárcenas...", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs.

Rivera quiere que Rajoy explique en la Audiencia Nacional "hasta qué punto estaba al corriente de todo eso, si puede haber sido responsable, si ha sido parte de esa trama o no y si ha podido beneficiarse económicamente".

SALPICA A LA IMAGEN DEL GOBIERNO

Si bien declarará ante el juez como testigo y no como imputado, el presidente de Cs considera "grave" que el PP "esté implicado en tantos casos de corrupción". "No es un problema solo del PP, acaba salpicando a la imagen del Gobierno de nuestro país", ha señalado.

Lo que no cree es que esa imagen negativa vaya a contagiarse a Ciudadanos, ya que "el desgaste lo sufren los viejos partidos", mientras que los nuevos ofrecen "un proyecto limpio, ambicioso y de regeneración".

Así, la formación naranja "se convierte en una alternativa para muchos españoles que no quieren votar al PP ni al PSOE", ha añadido, reiterando que su objetivo es ganarles en las próximas elecciones generales.

Cuando le han preguntado si cree al líder del Ejecutivo cuando dice que él no tiene nada que ver con los casos de corrupción, Rivera ha respondido que el no confía "ni en Rajoy ni en nadie en general" porque en política no se dan "cheques en blanco" ni hay "confianza ciega", y menos aún si es alguien de otro partido.

A pesar de todo, ha afirmado que Ciudadanos hizo lo correcto al permitir la investidura de Mariano Rajoy el año pasado, aunque fuera "una decisión difícil". También cree que acertó al no entrar en el Gobierno del PP, que tiene "mochilas de corrupción" y está encabezado por un presidente que "no representa el cambio ni la regeneración".

PROTESTA DE VENEZOLANOS CONTRA IGLESIAS Y MONTERO

Por otro lado, el líder de la formación naranja se ha referido a las quejas del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y de su portavoz parlamentaria, Irene Montero, por la protesta que un grupo de opositores venezolanos organizó junto al restaurante donde estaban comiendo el domingo y que, según denunciaron, fue alentada por el PP.

Rivera ha dicho no estar a favor de "acosar o insultar a nadie", pero ha agregado que Iglesias y Montero no opinan igual. "Cuando uno es partidario de los escraches, no tiene derecho a quejarse de los escraches", ha manifestado, rechazando que se apoyen o se censuren ese tipo de actos en función de a quién estén dirigidos.