Rivera, dispuesto a negociar con Podemos para endurecer las 'puertas giratorias' tras el caso de Fernández de Mesa

En los pasillos del Congreso, Rivera ha señalado que no existe "ninguna justificación" detrás de ese 'fichaje', como tampoco de otros que se han conocido en los que el PP y PSOE han "colocado" en los consejos de administración de diferentes empresas a personas que no tienen "ningún vínculo" con el ámbito del que pasan a formar parte, como es el caso de Fernández de Mesa.

El líder naranja cree que puede llegar a entender que el que es experto en una materia pueda acabar o no por sus propios méritos en una empresa como Red Eléctrica Española. "Pero las responsabilidades policiales no me parecen un motivo suficiente para colocar a alguien en el consejo de administración de una eléctrica", ha apostillado.

Sobre todo cuando, además, ese 'fichaje' casa con un sistema eléctrico "obsoleto, opaco y cargado de subvenciones e impuestos". "Es normal que los españoles se cabreen", ha dicho, máxime cuando ven que exministros 'populares' y socialistas no dejan de beneficiarse de continuos 'dedazos'.

PIDE "UN POQUITO DE DECENCIA" A PP Y PSOE

Así las cosas, el presidente de Ciudadanos ha subrayado que no sólo es urgente exigir que esas 'puertas giratorias' se "endurezcan", sino que PP y PSOE, al margen de la ley, tengan "un poquito de decencia".

"Cuando uno acaba su carrera política puede incluso buscar un trabajo; no es obligatorio que te coloquen en un consejo de administración a dedo sin tener ninguna experiencia en ese ámbito y además de una empresa participada públicamente por el Estado", ha insistido.

En este sentido, ha comentado que para evitar que el caso de Fernández de Mesa sea "el último" su partido está dispuesto a negociar con Unidos Podemos para intentar endurecer las 'puertas giratorias'. "Vamos a hablar para intentar hacerlo", ha apuntado.