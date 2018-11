Política

Rivera pide poner "de una vez por todas" en marcha el Pacto de Estado contra Violencia de Género y reclama "soluciones"

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha instando este domingo a poner "de una vez por todas" en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: "Hace falta que pasemos del Pacto de Estado a las soluciones", ha dicho, asegurando que "hay que ayudar entre todos, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de partidos políticos, porque aquí no debería haber diferencias".