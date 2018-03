Rivera pide al PSOE que "recapacite" y espere a que el TC resuelva sobre la prisión permanente revisable

Así lo ha indicado Rivera a los medios de comunicación en Valencia, al ser preguntado por si hacía alguna "autocrítica" sobre el debate de este en el Pleno del Congreso sobre la prisión permanente revisable.

Al respecto, el líder de la formación naranja ha considerado que la posición "más sensata" es esperar a que el Alto Tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de la prisión permanente revisable y, en este sentido, ha manifestado tener constancia de que "dentro del PSOE hay gente que también está de acuerdo" con esta tesis, pero ha lamentado que en el debate del jueves "triunfó" la posición "de la ejecutiva de Ferraz".

Por ello, ha pedido al PSOE "una reflexión" y que "recapacite" hasta que el Constitucional resuelva la cuestión. "No tiene sentido que esto se derogue sin esperar a que resuelva el Tribunal. Si luego decide que es constitucional seguirá vigente y si no habrá que adaptarlo, pero a mi me parece que derogar en caliente y mantener una posición que ni siquiera une a los votantes del PSOE no fue lo más sensato", ha subrayado.

"BOCHORNO"

Para el presidente de Cs, su formación fue "la única" que durante el debate en el Congreso de los Diputados "no crispó ni enfrentó" y tampoco "se metió con las víctimas ni hizo un debate partidista". "Vimos al PP y al PSOE tirándose los platos a la cabeza en un debate poco respetuoso, especialmente por parte del portavoz del PSOE que dijo que las víctimas estaban cargadas de rencor. Me hubiera gustado que hubieran tenido otro comportamiento", ha manifestado.

Así, ha admitido haber sentido "bastante bochorno" al escuchar al portavoz del PSOE "diciendo que las víctimas sentían rencor". "Eso no es justo porque han demostrado un sentido de la justicia y no de venganza y es muy fácil hablar cuando a uno no le pasan cosas de estas, lo difícil es que te pase y tener la cabeza fría para pedir justicia y no venganza", ha remarcado.

En este sentido, ha indicado que ha mantenido un encuentro con familiares de las víctimas y estaban "dolidos" ante estas afirmaciones porque "decir eso no es justo". "Los padres lo único que piden es que se haga justicia y que el tercer grado y la reincidencia que es el problema que tiene el sistema español se corrija", ha puntualizado.

Con este fin, ha destacado que su formación presentó una enmienda para endurecer el tercer grado y que no se derogue la prisión permanente revisable hasta que no se resuelve la cuestión en el Tribunal Constitucional.

A su juicio, estos debates hay que hacerlos "tranquilos, serenos y respetando a todo el mundo" y lo que se vio este jueves por parte "del bipartidimo" a él no le gusto, ha admitido. "Ahora toca hacer un debate sereno de nuestro sistema penal, hay que reconocer que hay agujeros como la reincidencia que hay que corregir y, aunque son casos excepcionales, hay que atajarlos. Los legisladores estamos obligados a debatir con serenidad", ha insistido para incidir en que el diputado de Cs Juan Carlos Girauta tuvo una actuación "elegante, respetuosa" como, a su juicio, "debería haber sido el debate y no lo que vimos ayer".