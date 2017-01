Política

Rivera reclama al PSOE que no se enroque en el "no es no" sobre el Presupuesto, los estudie y pase al "quizás"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado al PSOE que no se enroque en el "no es no" en la negociación del Presupuesto General de Estado, los estudie y pase al "quizás" por "responsabilidad" y "compromiso".