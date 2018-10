Rivera celebra que el PP se abra a investigar en el Congreso la tesis de Sánchez, que estaría obligado a acudir

En declaraciones a los medios durante un viaje a Colombia, Rivera ha recordado que Ciudadanos ya dijo el pasado 21 de septiembre que si Sánchez no comparecía en la Cámara Baja para despejar las dudas sobre la tesis --si la hizo él o se la hicieron, si contiene plagios y si hubo trato de favor por parte del tribunal que la evaluó--, su grupo parlamentario impulsaría una comisión de investigación.

El presidente no ha comparecido en el Congreso y, además, se ha negado a dar explicaciones sobre esta cuestión en el Pleno del Senado, rechazando así la petición de comparecencia del PP, que tiene mayoría absoluta en esta Cámara. El líder 'popular', Pablo Casado, ha insistido este miércoles en que Sánchez debe acudir al Senado, pero no descarta apoyar una comisión de investigación en el Congreso.

ABSTENCIÓN DE UNIDOS PODEMOS

"Me alegro de que el PP rectifique y se sume a esta petición", ha manifestado el presidente de la formación naranja, que necesita el respaldo de otro grupo parlamentario para solicitar la creación de dicha comisión. Asimismo, espera que Unidos Podemos no vote en contra de esta comisión, porque sin su abstención no podrá salir adelante: "Necesitamos que los separatistas o Podemos no blinden la tesis aparentemente fraudulenta de Sánchez".

Rivera ha afirmado que Sánchez "se esconde de los españoles" y ha lamentado que aún no haya dado la cara en la Cámara Baja, que es la que lo convirtió en presidente. Además, ha defendido el formato de la comisión de investigación porque en este caso es obligatorio comparecer, según el reglamento del Congreso, y Sánchez tendría que "decir la verdad".